Культовый пермский фестиваль «Небесная ярмарка» сменил прописку

Посмотреть на воздушные шары в Кунгур приезжают тысячи людей из разных стран Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае популярный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», ставший визитной карточкой Кунгура, в 2023 году пройдет в селе Плеханово. О новом месте проведения стало известно из постановления правительства Пермского края, которым утверждаются даты ограничения продажи алкоголя в различных муниципалитетах. В пресс-службе минспорта края URA.RU пояснили, что причина переезда фестиваля в ремонте стадиона в Кунгуре.

«Стадион „Труд“, где традиционно проходило открытие и закрытие фестиваля, на реконструкции. Поэтому мероприятия перенесены», — сказал собеседник агентства. Вопрос организации доставки гостей «Небесной ярмарки» будет решаться позже. Кунгур и село Плеханово разделяют около пяти километров.

О том, как проходило открытие фестиваля в 2022 году URA.RU показывало на фото и видео. Тогда на стадион пришли тысячи гостей, что привело к огромным очередям на входе. «Небесная ярмарка»-2023 пройдет с 24 июня по 1 июля.