22 декабря 2022

Пермяк угнал машину у начальника, въехал в опоры ЛЭП и улетел в кювет

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Разное. Курган , линия электропередач, лэп, провода, изоляторы, электричество, опора лэп
О преступлении стало известно после обращения в полицию специалистов предприятия электросвязи Фото:

В Пермском крае полицейские задержали 25-летнего жителя Частинского муниципального округа, которого подозревают в угоне автомобиля у своего работодателя и повреждении опор линий электропередач. О преступлениях стало известно после обращения в полицию специалистов предприятия электросвязи. Они рассказали об обрыве кабеля в селе Солоды, совершенное тяжелой техникой.

«Стражи порядка установили очевидцев, которые рассказали о движении в ночное время несколькими днями ранее автомобиля „Урал“ по центральной улице села. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили все обстоятельства. Разнорабочий крестьянско-фермерского хозяйства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться до села на автомобиле работодателя. Не имея водительского удостоверения, не справился с управлением, совершил наезд на опоры электролинии и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

С места аварии мужчина скрылся, но позже был задержан. Машину вернули законному владельцу. Задержанного подозревают в совершении преступления по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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В Пермском крае полицейские задержали 25-летнего жителя Частинского муниципального округа, которого подозревают в угоне автомобиля у своего работодателя и повреждении опор линий электропередач. О преступлениях стало известно после обращения в полицию специалистов предприятия электросвязи. Они рассказали об обрыве кабеля в селе Солоды, совершенное тяжелой техникой. «Стражи порядка установили очевидцев, которые рассказали о движении в ночное время несколькими днями ранее автомобиля „Урал“ по центральной улице села. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили все обстоятельства. Разнорабочий крестьянско-фермерского хозяйства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться до села на автомобиле работодателя. Не имея водительского удостоверения, не справился с управлением, совершил наезд на опоры электролинии и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. С места аварии мужчина скрылся, но позже был задержан. Машину вернули законному владельцу. Задержанного подозревают в совершении преступления по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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