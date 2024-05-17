17 мая 2024

Пермяки спасли шесть соседей на пожаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, тушение пожара
Пермские пожарные потушили деревянный дом (архивное фото) Фото:

Молодые супруги из поселка Теплая Гора (Горнозаводской район, Пермский край) спасли от гибели на пожаре своих соседей. Муж и жена вывели из горящего дома шесть человек. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В поселке Теплая Гора супружеская пара проснулась ночью от лая собаки и обнаружила, что горят надворные постройки соседей, пламя быстро распространялось на двухквартирный дом. Женщина разбудила жильцов одной из квартир и вынесла их младенца на руках. А мужчина помог выбраться трем людям, находящимся в другой квартире, среди которых был 12-летний мальчик», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Пожарные тушили огонь на общей площади 95 квадратных метров. На пожаре работали восемь огнеборцев и четыре единицы техники, отметили в ведомстве.

В пгт Теплая Гора пожарные потушили двухквартирный дом
В пгт Теплая Гора пожарные потушили двухквартирный дом
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Молодые супруги из поселка Теплая Гора (Горнозаводской район, Пермский край) спасли от гибели на пожаре своих соседей. Муж и жена вывели из горящего дома шесть человек. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В поселке Теплая Гора супружеская пара проснулась ночью от лая собаки и обнаружила, что горят надворные постройки соседей, пламя быстро распространялось на двухквартирный дом. Женщина разбудила жильцов одной из квартир и вынесла их младенца на руках. А мужчина помог выбраться трем людям, находящимся в другой квартире, среди которых был 12-летний мальчик», — говорится в сообщении представителей ведомства. Пожарные тушили огонь на общей площади 95 квадратных метров. На пожаре работали восемь огнеборцев и четыре единицы техники, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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