Пермяки спасли шесть соседей на пожаре. Фото

18 мая 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Пермские пожарные потушили деревянный дом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молодые супруги из поселка Теплая Гора (Горнозаводской район, Пермский край) спасли от гибели на пожаре своих соседей. Муж и жена вывели из горящего дома шесть человек. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В поселке Теплая Гора супружеская пара проснулась ночью от лая собаки и обнаружила, что горят надворные постройки соседей, пламя быстро распространялось на двухквартирный дом. Женщина разбудила жильцов одной из квартир и вынесла их младенца на руках. А мужчина помог выбраться трем людям, находящимся в другой квартире, среди которых был 12-летний мальчик», — говорится в сообщении представителей ведомства. Пожарные тушили огонь на общей площади 95 квадратных метров. На пожаре работали восемь огнеборцев и четыре единицы техники, отметили в ведомстве. В пгт Теплая Гора пожарные потушили двухквартирный дом telegram-канал «МЧС Прикамья» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодые супруги из поселка Теплая Гора (Горнозаводской район, Пермский край) спасли от гибели на пожаре своих соседей. Муж и жена вывели из горящего дома шесть человек. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В поселке Теплая Гора супружеская пара проснулась ночью от лая собаки и обнаружила, что горят надворные постройки соседей, пламя быстро распространялось на двухквартирный дом. Женщина разбудила жильцов одной из квартир и вынесла их младенца на руках. А мужчина помог выбраться трем людям, находящимся в другой квартире, среди которых был 12-летний мальчик», — говорится в сообщении представителей ведомства. Пожарные тушили огонь на общей площади 95 квадратных метров. На пожаре работали восемь огнеборцев и четыре единицы техники, отметили в ведомстве.