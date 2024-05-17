Молодые супруги из поселка Теплая Гора (Горнозаводской район, Пермский край) спасли от гибели на пожаре своих соседей. Муж и жена вывели из горящего дома шесть человек. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«В поселке Теплая Гора супружеская пара проснулась ночью от лая собаки и обнаружила, что горят надворные постройки соседей, пламя быстро распространялось на двухквартирный дом. Женщина разбудила жильцов одной из квартир и вынесла их младенца на руках. А мужчина помог выбраться трем людям, находящимся в другой квартире, среди которых был 12-летний мальчик», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Пожарные тушили огонь на общей площади 95 квадратных метров. На пожаре работали восемь огнеборцев и четыре единицы техники, отметили в ведомстве.
В пгт Теплая Гора пожарные потушили двухквартирный дом
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Молодые супруги из поселка Теплая Гора (Горнозаводской район, Пермский край) спасли от гибели на пожаре своих соседей. Муж и жена вывели из горящего дома шесть человек. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В поселке Теплая Гора супружеская пара проснулась ночью от лая собаки и обнаружила, что горят надворные постройки соседей, пламя быстро распространялось на двухквартирный дом. Женщина разбудила жильцов одной из квартир и вынесла их младенца на руках. А мужчина помог выбраться трем людям, находящимся в другой квартире, среди которых был 12-летний мальчик», — говорится в сообщении представителей ведомства. Пожарные тушили огонь на общей площади 95 квадратных метров. На пожаре работали восемь огнеборцев и четыре единицы техники, отметили в ведомстве.