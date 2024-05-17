Пермский университет получил многомиллионные гранты

18 мая 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

ПГНИУ получил грант за молодежные проекты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) выиграл гранты на сумму свыше 10 млн рублей. Об этом рассказали представители ПГНИУ в своем telegram-канале. «Пермский университет стал победителем в восьми номинациях Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Общая сумма гранта — 10 227 379 рублей», — говорится в сообщении представителей вуза. Ранее студентка химического факультета ПГНИУ Александра Каменских занялась разработкой нового композиционного состава. Из него можно создавать комплектующие для различных электродвигателей. При этом получается уменьшить размер самого мотора, но сохранить его мощность и другие характеристики. На разработку студентка потратила около полутора лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) выиграл гранты на сумму свыше 10 млн рублей. Об этом рассказали представители ПГНИУ в своем telegram-канале. «Пермский университет стал победителем в восьми номинациях Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Общая сумма гранта — 10 227 379 рублей», — говорится в сообщении представителей вуза. Ранее студентка химического факультета ПГНИУ Александра Каменских занялась разработкой нового композиционного состава. Из него можно создавать комплектующие для различных электродвигателей. При этом получается уменьшить размер самого мотора, но сохранить его мощность и другие характеристики. На разработку студентка потратила около полутора лет.