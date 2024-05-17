В Прикамье машина скорой помощи на час застряла в канаве после вызова к ребенку. Фото

18 мая 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Автомобиль не смог преодолеть бездорожье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автомобиль скорой помощи в течение часа не мог выбраться из грязевой канавы в окрестностях села Нердва Пермского края после вызова к ребенку. Это произошло в ночь на 7 мая, рассказали местные жители. «В ночь на 7 мая в селе Нердва Карагайского округа машина скорой помощи застряла на дороге по пути с вызова. Она простояла в канаве примерно час, пока на помощь не прибыл муж фельдшера на тракторе», — пояснили очевидцы на странице группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В Минздраве Прикамья пояснили, что автомобиль застрял на обратном пути. Медики осмотрели ребенка, госпитализация ему не потребовалась. На следующий вызов машина скорой не опаздывала, так как в экстренных случаях к пациентам оперативно направляют другую бригаду. Ранее URA.RU писало о врачах, которые не смогли проехать в деревню Симаково Пермского края по размытой дороге. Автомобиль застрял в грязи. Инцидент взял на особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Машину высвободили из ловушки при помощи трактора vk.com, «ЧП ДТП Пермь» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобиль скорой помощи в течение часа не мог выбраться из грязевой канавы в окрестностях села Нердва Пермского края после вызова к ребенку. Это произошло в ночь на 7 мая, рассказали местные жители. «В ночь на 7 мая в селе Нердва Карагайского округа машина скорой помощи застряла на дороге по пути с вызова. Она простояла в канаве примерно час, пока на помощь не прибыл муж фельдшера на тракторе», — пояснили очевидцы на странице группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В Минздраве Прикамья пояснили, что автомобиль застрял на обратном пути. Медики осмотрели ребенка, госпитализация ему не потребовалась. На следующий вызов машина скорой не опаздывала, так как в экстренных случаях к пациентам оперативно направляют другую бригаду. Ранее URA.RU писало о врачах, которые не смогли проехать в деревню Симаково Пермского края по размытой дороге. Автомобиль застрял в грязи. Инцидент взял на особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.