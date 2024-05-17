17 мая 2024

В Прикамье машина скорой помощи на час застряла в канаве после вызова к ребенку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Автомобиль не смог преодолеть бездорожье Фото:

Автомобиль скорой помощи в течение часа не мог выбраться из грязевой канавы в окрестностях села Нердва Пермского края после вызова к ребенку. Это произошло в ночь на 7 мая, рассказали местные жители.

«В ночь на 7 мая в селе Нердва Карагайского округа машина скорой помощи застряла на дороге по пути с вызова. Она простояла в канаве примерно час, пока на помощь не прибыл муж фельдшера на тракторе», — пояснили очевидцы на странице группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В Минздраве Прикамья пояснили, что автомобиль застрял на обратном пути. Медики осмотрели ребенка, госпитализация ему не потребовалась. На следующий вызов машина скорой не опаздывала, так как в экстренных случаях к пациентам оперативно направляют другую бригаду.

Ранее URA.RU писало о врачах, которые не смогли проехать в деревню Симаково Пермского края по размытой дороге. Автомобиль застрял в грязи. Инцидент взял на особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

https://vk.com/chp_dtp_perm?w=wall-69295870_1686951&ysclid=lwb56vyqr0483721699
Машину высвободили из ловушки при помощи трактора

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Автомобиль скорой помощи в течение часа не мог выбраться из грязевой канавы в окрестностях села Нердва Пермского края после вызова к ребенку. Это произошло в ночь на 7 мая, рассказали местные жители. «В ночь на 7 мая в селе Нердва Карагайского округа машина скорой помощи застряла на дороге по пути с вызова. Она простояла в канаве примерно час, пока на помощь не прибыл муж фельдшера на тракторе», — пояснили очевидцы на странице группы «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В Минздраве Прикамья пояснили, что автомобиль застрял на обратном пути. Медики осмотрели ребенка, госпитализация ему не потребовалась. На следующий вызов машина скорой не опаздывала, так как в экстренных случаях к пациентам оперативно направляют другую бригаду. Ранее URA.RU писало о врачах, которые не смогли проехать в деревню Симаково Пермского края по размытой дороге. Автомобиль застрял в грязи. Инцидент взял на особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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