17 мая 2024

Пермяки пристрастились к сухому пару

Спрос на строительство саун в Перми за год вырос на 70%
© Служба новостей «URA.RU»
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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, сауна, душевая
Пермяки проявляют все больше интереса к строительству финских бань Фото:

На территории Перми по итогу 2023 года спрос на строительство саун увеличился на 70%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги»

«Любителей сухого пара в Перми стало на 70% больше. Вырос спрос на строительство финских бань», — указано в исследовании, результаты которого имеются в распоряжении редакции.

При этом спрос на услуги по строительству бань, бассейнов, веранд и гаражей вырос на 11% за последний год. В компании подчеркивают, что профильные ремонтники поддерживаю заказчиков. Количество объявлений от мастеров по итогу 2023 года выросло на 15%.

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На территории Перми по итогу 2023 года спрос на строительство саун увеличился на 70%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги» «Любителей сухого пара в Перми стало на 70% больше. Вырос спрос на строительство финских бань», — указано в исследовании, результаты которого имеются в распоряжении редакции. При этом спрос на услуги по строительству бань, бассейнов, веранд и гаражей вырос на 11% за последний год. В компании подчеркивают, что профильные ремонтники поддерживаю заказчиков. Количество объявлений от мастеров по итогу 2023 года выросло на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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