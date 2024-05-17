Пермяки пристрастились к сухому пару

Пермяки проявляют все больше интереса к строительству финских бань
На территории Перми по итогу 2023 года спрос на строительство саун увеличился на 70%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги»
«Любителей сухого пара в Перми стало на 70% больше. Вырос спрос на строительство финских бань», — указано в исследовании, результаты которого имеются в распоряжении редакции.
При этом спрос на услуги по строительству бань, бассейнов, веранд и гаражей вырос на 11% за последний год. В компании подчеркивают, что профильные ремонтники поддерживаю заказчиков. Количество объявлений от мастеров по итогу 2023 года выросло на 15%.
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