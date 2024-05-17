Байкеры собрались на открытие мотосезона в Перми (архивное фото)
Глава Перми Эдуард Соснин лично открыл в городе мотосезон и назвал байкеров «рыцарями» дорог. Об этом мэр столицы Прикамья рассказал в своем telegram-канале.
«Принял участие в открытии мотосезона в Перми. Большинство байкеров в нашем городе — это соблюдающие культуру вождения люди. Хочется пожелать рыцарям дорог новых впечатлений и успехов в популяризации культурного вождения», — сообщил в посте Соснин.
Мероприятие организовали главные мотоклубы города и региональная общественная организация «Мотодобро59». Общественники занимаются пропагандой культуры вождения мотобайков, отмечается в посте.
Соснин приехал на мероприятие, где байкеры открывали мотосезон
В Перми байкеры пропагандируют культуру вождения мотоциклов
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