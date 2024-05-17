Мэр Перми назвал байкеров «рыцарями» дорог. Фото

Мэр Перми Соснин открыл мотосезон в городе

18 мая 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Байкеры собрались на открытие мотосезона в Перми (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин лично открыл в городе мотосезон и назвал байкеров «рыцарями» дорог. Об этом мэр столицы Прикамья рассказал в своем telegram-канале. «Принял участие в открытии мотосезона в Перми. Большинство байкеров в нашем городе — это соблюдающие культуру вождения люди. Хочется пожелать рыцарям дорог новых впечатлений и успехов в популяризации культурного вождения», — сообщил в посте Соснин. Мероприятие организовали главные мотоклубы города и региональная общественная организация «Мотодобро59». Общественники занимаются пропагандой культуры вождения мотобайков, отмечается в посте. Соснин приехал на мероприятие, где байкеры открывали мотосезон telegram-канал Эдуарда Соснина Фото: В Перми байкеры пропагандируют культуру вождения мотоциклов telegram-канал Эдуарда Соснина Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин лично открыл в городе мотосезон и назвал байкеров «рыцарями» дорог. Об этом мэр столицы Прикамья рассказал в своем telegram-канале. «Принял участие в открытии мотосезона в Перми. Большинство байкеров в нашем городе — это соблюдающие культуру вождения люди. Хочется пожелать рыцарям дорог новых впечатлений и успехов в популяризации культурного вождения», — сообщил в посте Соснин. Мероприятие организовали главные мотоклубы города и региональная общественная организация «Мотодобро59». Общественники занимаются пропагандой культуры вождения мотобайков, отмечается в посте.