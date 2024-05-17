17 мая 2024

Мэр Перми назвал байкеров «рыцарями» дорог. Фото

Мэр Перми Соснин открыл мотосезон в городе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свадьба байкеров. Асбест. Свердловская область, мотоцикл, байк, байкеры, субкультура
Байкеры собрались на открытие мотосезона в Перми (архивное фото) Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин лично открыл в городе мотосезон и назвал байкеров «рыцарями» дорог. Об этом мэр столицы Прикамья рассказал в своем telegram-канале.

«Принял участие в открытии мотосезона в Перми. Большинство байкеров в нашем городе — это соблюдающие культуру вождения люди. Хочется пожелать рыцарям дорог новых впечатлений и успехов в популяризации культурного вождения», — сообщил в посте Соснин.

Мероприятие организовали главные мотоклубы города и региональная общественная организация «Мотодобро59». Общественники занимаются пропагандой культуры вождения мотобайков, отмечается в посте.

Соснин приехал на мероприятие, где байкеры открывали мотосезон
Соснин приехал на мероприятие, где байкеры открывали мотосезон
Фото:
В Перми байкеры пропагандируют культуру вождения мотоциклов
В Перми байкеры пропагандируют культуру вождения мотоциклов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Перми Эдуард Соснин лично открыл в городе мотосезон и назвал байкеров «рыцарями» дорог. Об этом мэр столицы Прикамья рассказал в своем telegram-канале. «Принял участие в открытии мотосезона в Перми. Большинство байкеров в нашем городе — это соблюдающие культуру вождения люди. Хочется пожелать рыцарям дорог новых впечатлений и успехов в популяризации культурного вождения», — сообщил в посте Соснин. Мероприятие организовали главные мотоклубы города и региональная общественная организация «Мотодобро59». Общественники занимаются пропагандой культуры вождения мотобайков, отмечается в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...