17 мая 2024

В пожаре на пермской ферме погибли животные. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушенный животноводческий комплекс. Мелитополь, коровы, ферма, разрушения, обстрел
На ферме в деревне Федотово сгорели коровы (архивное фото) Фото:

В деревне Федотово Юсьвинского округа (Пермский край) сгорели при пожаре коровы на ферме. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«Из-за нарушения правил безопасности электрооборудования ночью в деревне Федотово загорелась ферма, в которой находилось 180 коров. Погибли 10 голов крупного рогатого скота», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Огонь на ферме тушили 17 пожарных на площади 1125 квадратных метров. На пожар выезжали семь единиц техники, отметили в ведомстве.

Коровы сгорели при пожаре на ферме в деревне Федотово
Коровы сгорели при пожаре на ферме в деревне Федотово
Фото:

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В деревне Федотово Юсьвинского округа (Пермский край) сгорели при пожаре коровы на ферме. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «Из-за нарушения правил безопасности электрооборудования ночью в деревне Федотово загорелась ферма, в которой находилось 180 коров. Погибли 10 голов крупного рогатого скота», — говорится в сообщении представителей ведомства. Огонь на ферме тушили 17 пожарных на площади 1125 квадратных метров. На пожар выезжали семь единиц техники, отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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