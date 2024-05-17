На ферме в деревне Федотово сгорели коровы (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В деревне Федотово Юсьвинского округа (Пермский край) сгорели при пожаре коровы на ферме. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«Из-за нарушения правил безопасности электрооборудования ночью в деревне Федотово загорелась ферма, в которой находилось 180 коров. Погибли 10 голов крупного рогатого скота», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Огонь на ферме тушили 17 пожарных на площади 1125 квадратных метров. На пожар выезжали семь единиц техники, отметили в ведомстве.

Коровы сгорели при пожаре на ферме в деревне Федотово telegram-канал «МЧС Прикамья» Фото: