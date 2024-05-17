17 мая 2024

Пермский сенатор Пушков предсказал судьбу Британии

Пермский сенатор Пушков заявил, что Британия превращается в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, пушков алексей
Пушков назвал Британию второстепенной державой (архивное фото) Фото:

Сенатор Совфеда от Пермского края Алексей Пушков назвал Британию второстепенной державой и предсказал ей судьбу будущей колонии. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Британия — это второстепенная держава с четырьмя ядерными подлодками, политически полностью зависимая от США, с затухающей национальной идентичностью. Она станет будущей колонией Африки и Индостана», — подчеркнул Пушков.

По мнению Пушкова, Великобритания скоро вылетит из десятки ведущих экономик мира. Он добавил, что власти бывшей империи с трудом стараются удержать страну на нынешнем уровне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор Совфеда от Пермского края Алексей Пушков назвал Британию второстепенной державой и предсказал ей судьбу будущей колонии. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Британия — это второстепенная держава с четырьмя ядерными подлодками, политически полностью зависимая от США, с затухающей национальной идентичностью. Она станет будущей колонией Африки и Индостана», — подчеркнул Пушков. По мнению Пушкова, Великобритания скоро вылетит из десятки ведущих экономик мира. Он добавил, что власти бывшей империи с трудом стараются удержать страну на нынешнем уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...