Пермский сенатор Пушков предсказал судьбу Британии

Пушков назвал Британию второстепенной державой (архивное фото)
Сенатор Совфеда от Пермского края Алексей Пушков назвал Британию второстепенной державой и предсказал ей судьбу будущей колонии. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.
«Британия — это второстепенная держава с четырьмя ядерными подлодками, политически полностью зависимая от США, с затухающей национальной идентичностью. Она станет будущей колонией Африки и Индостана», — подчеркнул Пушков.
По мнению Пушкова, Великобритания скоро вылетит из десятки ведущих экономик мира. Он добавил, что власти бывшей империи с трудом стараются удержать страну на нынешнем уровне.
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