Пермский сенатор Пушков предсказал судьбу Британии

Пермский сенатор Пушков заявил, что Британия превращается в колонию

18 мая 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Пушков назвал Британию второстепенной державой (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Сенатор Совфеда от Пермского края Алексей Пушков назвал Британию второстепенной державой и предсказал ей судьбу будущей колонии. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Британия — это второстепенная держава с четырьмя ядерными подлодками, политически полностью зависимая от США, с затухающей национальной идентичностью. Она станет будущей колонией Африки и Индостана», — подчеркнул Пушков. По мнению Пушкова, Великобритания скоро вылетит из десятки ведущих экономик мира. Он добавил, что власти бывшей империи с трудом стараются удержать страну на нынешнем уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Совфеда от Пермского края Алексей Пушков назвал Британию второстепенной державой и предсказал ей судьбу будущей колонии. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Британия — это второстепенная держава с четырьмя ядерными подлодками, политически полностью зависимая от США, с затухающей национальной идентичностью. Она станет будущей колонией Африки и Индостана», — подчеркнул Пушков. По мнению Пушкова, Великобритания скоро вылетит из десятки ведущих экономик мира. Он добавил, что власти бывшей империи с трудом стараются удержать страну на нынешнем уровне.