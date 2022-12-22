Семейная ипотека выявила дисбаланс цен на челябинском рынке жилья

23 декабря 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

В Челябинске лимит по льготной ипотеке покрывает первоначальный взнос на квартиру на 110% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск стал одним из немногих городов, где семье хватает средств на покупку трехкомнатной квартиры по лимиту семейной ипотеки. В большинстве российских городов- миллионников лимита ипотечной программы для семей с детьми не хватает даже на первоначальный взнос. Подобный дисбаланс цен может свидетельствовать о невысокой инвестиционной привлекательности территории и об отсутствии федеральных застройщиков из-за низких цен за квадратный метр. «Действующие лимиты в 6 и 12 млн рублей не позволят приобрести „трешку“ с минимальным первым взносом в 15% в 14 из 16 крупнейших городов РФ. Только в Челябинске и Волгограде лимита по семейной ипотеке с запасом хватит на покупку трехкомнатной квартиры», — сообщает Циан. Семья с двумя несовершеннолетними детьми подразумевает покупку трехкомнатной квартиры для комфортного проживания. В Челябинске средняя стоимость квартиры составляет 5 миллионов 400 тысяч рублей. Сам лимит по льготной ипотеке покрывает первоначальный взнос на квартиру на 110%. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Краснодаре нужно будет отдать в качестве первого взноса более 40% от стоимости квартиры. В обратном же случае семье придется подыскать недвижимость с меньшим числом комнат.

Челябинск стал одним из немногих городов, где семье хватает средств на покупку трехкомнатной квартиры по лимиту семейной ипотеки. В большинстве российских городов- миллионников лимита ипотечной программы для семей с детьми не хватает даже на первоначальный взнос. Подобный дисбаланс цен может свидетельствовать о невысокой инвестиционной привлекательности территории и об отсутствии федеральных застройщиков из-за низких цен за квадратный метр. «Действующие лимиты в 6 и 12 млн рублей не позволят приобрести „трешку“ с минимальным первым взносом в 15% в 14 из 16 крупнейших городов РФ. Только в Челябинске и Волгограде лимита по семейной ипотеке с запасом хватит на покупку трехкомнатной квартиры», — сообщает Циан. Семья с двумя несовершеннолетними детьми подразумевает покупку трехкомнатной квартиры для комфортного проживания. В Челябинске средняя стоимость квартиры составляет 5 миллионов 400 тысяч рублей. Сам лимит по льготной ипотеке покрывает первоначальный взнос на квартиру на 110%. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Краснодаре нужно будет отдать в качестве первого взноса более 40% от стоимости квартиры. В обратном же случае семье придется подыскать недвижимость с меньшим числом комнат.