Свердловские дети порадуют солдат с фронта в Новый год. Фото

25 декабря 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

Дети отправят подарки военным в Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кушве (Свердловская область) дети из волонтерского отряда «Солнышко» собрали новогодние подарки для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кушвинского штаба волонтеров. «Свои праздничные посылки и поделки для солдат в штаб принесли маленькие волонтеры отряда „Солнышко“. Благодарим всех отозвавшихся на участие в данной акции», — сообщили в пресс-службе. Помимо детей из волонтерского отряда в акции также участвуют воспитанники Дома детского творчества, учащиеся школ №1, №3, №6 и коллектив детского сада №23. «Ваши внимание и поддержка очень нужны тем, кто сейчас исполняет воинский долг», — резюмировали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о детях сотрудников «Уралвагонзавода», которые порадуют солдат с фронта в Новый год. Они нарисовали для них поздравительные открытки. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.

В Кушве (Свердловская область) дети из волонтерского отряда «Солнышко» собрали новогодние подарки для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кушвинского штаба волонтеров. «Свои праздничные посылки и поделки для солдат в штаб принесли маленькие волонтеры отряда „Солнышко“. Благодарим всех отозвавшихся на участие в данной акции», — сообщили в пресс-службе. Помимо детей из волонтерского отряда в акции также участвуют воспитанники Дома детского творчества, учащиеся школ №1, №3, №6 и коллектив детского сада №23. «Ваши внимание и поддержка очень нужны тем, кто сейчас исполняет воинский долг», — резюмировали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о детях сотрудников «Уралвагонзавода», которые порадуют солдат с фронта в Новый год. Они нарисовали для них поздравительные открытки. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.