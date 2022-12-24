24 декабря 2022
23 декабря 2022

Свердловские дети порадуют солдат с фронта в Новый год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети отправят подарки военным в Новый год Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кушве (Свердловская область) дети из волонтерского отряда «Солнышко» собрали новогодние подарки для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кушвинского штаба волонтеров.

«Свои праздничные посылки и поделки для солдат в штаб принесли маленькие волонтеры отряда „Солнышко“. Благодарим всех отозвавшихся на участие в данной акции», — сообщили в пресс-службе.

Помимо детей из волонтерского отряда в акции также участвуют воспитанники Дома детского творчества, учащиеся школ №1, №3, №6 и коллектив детского сада №23. «Ваши внимание и поддержка очень нужны тем, кто сейчас исполняет воинский долг», — резюмировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о детях сотрудников «Уралвагонзавода», которые порадуют солдат с фронта в Новый год. Они нарисовали для них поздравительные открытки.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.

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В Кушве (Свердловская область) дети из волонтерского отряда «Солнышко» собрали новогодние подарки для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кушвинского штаба волонтеров. «Свои праздничные посылки и поделки для солдат в штаб принесли маленькие волонтеры отряда „Солнышко“. Благодарим всех отозвавшихся на участие в данной акции», — сообщили в пресс-службе. Помимо детей из волонтерского отряда в акции также участвуют воспитанники Дома детского творчества, учащиеся школ №1, №3, №6 и коллектив детского сада №23. «Ваши внимание и поддержка очень нужны тем, кто сейчас исполняет воинский долг», — резюмировали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о детях сотрудников «Уралвагонзавода», которые порадуют солдат с фронта в Новый год. Они нарисовали для них поздравительные открытки. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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