Рисунки детей работников «Уралвагонзавода» отправятся солдатам на СВО Фото: АО НПК «Уралвагонзавод»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дети работников «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) нарисовали поздравительные открытки с наступающим Новым годом для солдат на спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сбором рисунков занимались молодежная и профсоюзная организации „Уралвагонзавода“. Дети заводчан от четырех до 16 лет с помощью карандашей, акварелей и гуаши нарисовали трогательные открытки, наполненные яркими праздничными эмоциями», — сообщили URA.RU пресс-служба «Уралвагонзавода».

По словам юной художницы Сони, подобные рисунки поддерживают наших солдат на фронте. «Это очень важно для нашей армии и страны», — дополнила девочка.

Это не первые творческие подарки от юных тагильчан российским военным. Так, на «Уралвагонзаводе» уже появилась традиция вкладывать рисунки с теплыми и искренними пожеланиями участникам СВО в спецтехнику, которая отправляется в адрес Министерства обороны России.

Ранее URA.RU сообщало, что детей мобилизованных екатеринбуржцев выделят на новогодних утренниках. Также отметят представителей силовых структур и детей из малообеспеченных семей, сирот.