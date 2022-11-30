30 ноября 2022

Дети сотрудников «Уралвагонзавода» порадуют солдат с фронта в Новый год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рисунки детей работников «Уралвагонзавода» отправятся солдатам на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дети работников «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) нарисовали поздравительные открытки с наступающим Новым годом для солдат на спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сбором рисунков занимались молодежная и профсоюзная организации „Уралвагонзавода“. Дети заводчан от четырех до 16 лет с помощью карандашей, акварелей и гуаши нарисовали трогательные открытки, наполненные яркими праздничными эмоциями», — сообщили URA.RU пресс-служба «Уралвагонзавода».

По словам юной художницы Сони, подобные рисунки поддерживают наших солдат на фронте. «Это очень важно для нашей армии и страны», — дополнила девочка.

Это не первые творческие подарки от юных тагильчан российским военным. Так, на «Уралвагонзаводе» уже появилась традиция вкладывать рисунки с теплыми и искренними пожеланиями участникам СВО в спецтехнику, которая отправляется в адрес Министерства обороны России.

Ранее URA.RU сообщало, что детей мобилизованных екатеринбуржцев выделят на новогодних утренниках. Также отметят представителей силовых структур и детей из малообеспеченных семей, сирот.

Дети сотрудников Уралвагонзавода порадуют солдат с СВО на Новый год
Фото:

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Дети работников «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) нарисовали поздравительные открытки с наступающим Новым годом для солдат на спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Сбором рисунков занимались молодежная и профсоюзная организации „Уралвагонзавода“. Дети заводчан от четырех до 16 лет с помощью карандашей, акварелей и гуаши нарисовали трогательные открытки, наполненные яркими праздничными эмоциями», — сообщили URA.RU пресс-служба «Уралвагонзавода». По словам юной художницы Сони, подобные рисунки поддерживают наших солдат на фронте. «Это очень важно для нашей армии и страны», — дополнила девочка. Это не первые творческие подарки от юных тагильчан российским военным. Так, на «Уралвагонзаводе» уже появилась традиция вкладывать рисунки с теплыми и искренними пожеланиями участникам СВО в спецтехнику, которая отправляется в адрес Министерства обороны России. Ранее URA.RU сообщало, что детей мобилизованных екатеринбуржцев выделят на новогодних утренниках. Также отметят представителей силовых структур и детей из малообеспеченных семей, сирот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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