Песков успокоил Запад по поводу контактов России и Белоруссии

Песков: обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск выглядит абсурдной

25 декабря 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Переговоры России и Белоруссии не должны волновать Германию, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Германия не должна переживать по поводу переговоров России и Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Совершенно абсурдна обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить… Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». В декабре состоялись переговоры между лидерами России и Беларуси. В ходе них Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин посетил Минск не для того, чтобы обсудить участие Белоруссии в специальной военной операции на территории Украины. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главной целью Минска является не распространение украинского конфликта на территорию своей страны, сообщает информационный портал VSE42.Ru.

Германия не должна переживать по поводу переговоров России и Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Совершенно абсурдна обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить… Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». В декабре состоялись переговоры между лидерами России и Беларуси. В ходе них Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин посетил Минск не для того, чтобы обсудить участие Белоруссии в специальной военной операции на территории Украины. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главной целью Минска является не распространение украинского конфликта на территорию своей страны, сообщает информационный портал VSE42.Ru.