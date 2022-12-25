Песков успокоил Запад по поводу контактов России и Белоруссии

Германия не должна переживать по поводу переговоров России и Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Совершенно абсурдна обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить… Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
В декабре состоялись переговоры между лидерами России и Беларуси. В ходе них Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин посетил Минск не для того, чтобы обсудить участие Белоруссии в специальной военной операции на территории Украины. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главной целью Минска является не распространение украинского конфликта на территорию своей страны, сообщает информационный портал VSE42.Ru.
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Германия не должна переживать по поводу переговоров России и Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Совершенно абсурдна обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить… Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». В декабре состоялись переговоры между лидерами России и Беларуси. В ходе них Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин посетил Минск не для того, чтобы обсудить участие Белоруссии в специальной военной операции на территории Украины. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главной целью Минска является не распространение украинского конфликта на территорию своей страны, сообщает информационный портал VSE42.Ru.