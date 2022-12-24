В ХМАО в ДТП с автобусом погиб человек

В аварии погиб водитель «Газели»
В Кондинском районе ХМАО при столкновении газели и пассажирского автобуса погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«В результате ДТП водитель „Газели“ погиб, троих пассажиров доставили в больницу», — сообщили в ведомстве. Автобус направлялся к поезду на станцию Устье-Аха, в салоне находились 16 пассажиров.
По предварительным данным, «Газель» выехала на встречную полосу. Авария произошла утром 25 декабря.
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