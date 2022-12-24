24 декабря 2022
23 декабря 2022

В ХМАО в ДТП с автобусом погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В аварии погиб водитель «Газели» Фото:

В Кондинском районе ХМАО при столкновении газели и пассажирского автобуса погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В результате ДТП водитель „Газели“ погиб, троих пассажиров доставили в больницу», — сообщили в ведомстве. Автобус направлялся к поезду на станцию Устье-Аха, в салоне находились 16 пассажиров.

По предварительным данным, «Газель» выехала на встречную полосу. Авария произошла утром 25 декабря.

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В Кондинском районе ХМАО при столкновении газели и пассажирского автобуса погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В результате ДТП водитель „Газели“ погиб, троих пассажиров доставили в больницу», — сообщили в ведомстве. Автобус направлялся к поезду на станцию Устье-Аха, в салоне находились 16 пассажиров. По предварительным данным, «Газель» выехала на встречную полосу. Авария произошла утром 25 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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