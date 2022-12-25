25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

В городе ХМАО сносят аварийные дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, аварийное жилье, бараки, дом под снос
В Нягани в срочном порядке сносят расселенные дома Фото:

В Нягани (ХМАО) сносят расселенные дома, жители которых переехали в новое жилье. Информация опубликована в telegram-канале главы города Ивана Ямашева.

«Сегодня обрушен дом по ул. Киевская, 47. Такие обязательства исполняем в срочном порядке во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью», — сообщил мэр.

Жители получили ключи от нового жилья 15 декабря. Также снесены аварийные дома по адресам ул. Пионерская, 3 и ул. Сутормина, 18. В дальнейшем землю на месте домов планируют рекультивировать.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани жителям «авариек» вручили ключи от новых квартир. Они переехали новый микрорайон в центре города.

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В Нягани (ХМАО) сносят расселенные дома, жители которых переехали в новое жилье. Информация опубликована в telegram-канале главы города Ивана Ямашева. «Сегодня обрушен дом по ул. Киевская, 47. Такие обязательства исполняем в срочном порядке во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью», — сообщил мэр. Жители получили ключи от нового жилья 15 декабря. Также снесены аварийные дома по адресам ул. Пионерская, 3 и ул. Сутормина, 18. В дальнейшем землю на месте домов планируют рекультивировать. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани жителям «авариек» вручили ключи от новых квартир. Они переехали новый микрорайон в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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