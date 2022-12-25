В Нягани в срочном порядке сносят расселенные дома
В Нягани (ХМАО) сносят расселенные дома, жители которых переехали в новое жилье. Информация опубликована в telegram-канале главы города Ивана Ямашева.
«Сегодня обрушен дом по ул. Киевская, 47. Такие обязательства исполняем в срочном порядке во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью», — сообщил мэр.
Жители получили ключи от нового жилья 15 декабря. Также снесены аварийные дома по адресам ул. Пионерская, 3 и ул. Сутормина, 18. В дальнейшем землю на месте домов планируют рекультивировать.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани жителям «авариек» вручили ключи от новых квартир. Они переехали новый микрорайон в центре города.
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