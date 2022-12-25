Екатеринбург вошел в топ-5 популярных направлений на католическое Рождество

26 декабря 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Россияне интересуются Екатеринбургом в период рождественских католических праздников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбург стал четвертым по популярности городом в стране, в который стремятся приехать россияне на католическое Рождество. Об этом сообщил сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. «Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, опираясь на данные бронирований, решил определить самые популярные направления, где туристы оказались в даты григорианского Рождества», — рассказали представители сервиса. Так, на первом месте оказалась Москва с 15% бронирований, на втором — Санкт-Петербург (12%), на третьем расположился Калининград (3%), Екатеринбург стал четвертым городом по популярности, а замкнул пятерку Краснодар. Ранее екатеринбуржцы попали в топ-3 по спросу на жилье в Дубае. От общего числа запросов 2,3% приходится на уральцев. В первую десятку также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара и Сочи.

Екатеринбург стал четвертым по популярности городом в стране, в который стремятся приехать россияне на католическое Рождество. Об этом сообщил сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. «Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, опираясь на данные бронирований, решил определить самые популярные направления, где туристы оказались в даты григорианского Рождества», — рассказали представители сервиса. Так, на первом месте оказалась Москва с 15% бронирований, на втором — Санкт-Петербург (12%), на третьем расположился Калининград (3%), Екатеринбург стал четвертым городом по популярности, а замкнул пятерку Краснодар. Ранее екатеринбуржцы попали в топ-3 по спросу на жилье в Дубае. От общего числа запросов 2,3% приходится на уральцев. В первую десятку также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара и Сочи.