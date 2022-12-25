25 декабря 2022
24 декабря 2022

Екатеринбург вошел в топ-5 популярных направлений на католическое Рождество

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
Россияне интересуются Екатеринбургом в период рождественских католических праздников Фото:

Екатеринбург стал четвертым по популярности городом в стране, в который стремятся приехать россияне на католическое Рождество. Об этом сообщил сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

«Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, опираясь на данные бронирований, решил определить самые популярные направления, где туристы оказались в даты григорианского Рождества», — рассказали представители сервиса. Так, на первом месте оказалась Москва с 15% бронирований, на втором — Санкт-Петербург (12%), на третьем расположился Калининград (3%), Екатеринбург стал четвертым городом по популярности, а замкнул пятерку Краснодар.

Ранее екатеринбуржцы попали в топ-3 по спросу на жилье в Дубае. От общего числа запросов 2,3% приходится на уральцев. В первую десятку также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара и Сочи.

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Екатеринбург стал четвертым по популярности городом в стране, в который стремятся приехать россияне на католическое Рождество. Об этом сообщил сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. «Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, опираясь на данные бронирований, решил определить самые популярные направления, где туристы оказались в даты григорианского Рождества», — рассказали представители сервиса. Так, на первом месте оказалась Москва с 15% бронирований, на втором — Санкт-Петербург (12%), на третьем расположился Калининград (3%), Екатеринбург стал четвертым городом по популярности, а замкнул пятерку Краснодар. Ранее екатеринбуржцы попали в топ-3 по спросу на жилье в Дубае. От общего числа запросов 2,3% приходится на уральцев. В первую десятку также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара и Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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