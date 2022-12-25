В Тюменской области после вечеринки в заброшенном доме умер подросток

26 декабря 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Дети дышали газом в заброшенном доме, доступ в который не ограничили местные власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подросток 2005 года рождения погиб после того, как вместе со знакомыми дышал газом в заброшенном доме в селе Уват (Тюменская область). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. После произошедшего силовики обязали власти ограничить доступ в здание. «Установлено, что несовершеннолетний 2005 года рождения неоднократно вдыхал пары газа со своими знакомыми в заброшенном доме в селе Уват, что впоследствии стало причиной смерти ребенка. Только после принятия прокуратурой мер реагирования здание включено в реестр потенциально опасных объектов для жизни и здоровья несовершеннолетних, доступ в него ограничен», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Нарушения в части работы органов власти с бесхозными объектами нашли и в других муниципалитетах области. К примеру, в Тюмени и Тюменском районе. Силовики выявили недочеты в правовых актах, нашли здания, которые не были взяты на баланс администраций, а также способствовали тому, чтобы в 23 бесхозных объекта закрыли доступ.

Подросток 2005 года рождения погиб после того, как вместе со знакомыми дышал газом в заброшенном доме в селе Уват (Тюменская область). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. После произошедшего силовики обязали власти ограничить доступ в здание. «Установлено, что несовершеннолетний 2005 года рождения неоднократно вдыхал пары газа со своими знакомыми в заброшенном доме в селе Уват, что впоследствии стало причиной смерти ребенка. Только после принятия прокуратурой мер реагирования здание включено в реестр потенциально опасных объектов для жизни и здоровья несовершеннолетних, доступ в него ограничен», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Нарушения в части работы органов власти с бесхозными объектами нашли и в других муниципалитетах области. К примеру, в Тюмени и Тюменском районе. Силовики выявили недочеты в правовых актах, нашли здания, которые не были взяты на баланс администраций, а также способствовали тому, чтобы в 23 бесхозных объекта закрыли доступ.