Махонин рассказал о встрече с пермяком, вернувшимся из украинского плена

Пермский губернатор умолчал о своей роли в освобождении земляка из украинского плена

Плен не сломал пермского бойца, рассказал Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с журналистами поделился впечатлениями от встречи с Даниилом Калугиным, освобожденным из украинского плена. Накануне глава региона приходил в семью военного на чай.

«Папа, мама, классный парень Даниил и его брат Арсений. Я, когда ехал к ним, думал, как классно, что они Новый год вместе встретят, а то, как происходит само освобождение из плена, — не важно. Мир не без добрых людей, моя роль — поднять трубку и попросить о помощи», — отметил Махонин.

По словам губернатора, Даниила Калугина сегодня осмотрел главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов. Сам боец на вопрос Махонина, не сломал ли его плен, ответил, что нет.

Об освобождении Калугина из плена URA.RU рассказывало в конце ноября. Как сообщалось, весь процесс вызволения солдата держал на личном контроле губернатор. 1 декабря уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко говорил, что власти борются за освобождение еще двух пермяков.

С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.