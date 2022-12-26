Елка является главным символом Нового года, и каждый старается украсить ее на свой вкус Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Свердловской области решили устроить негласное соревнование новогодних елок. Так, в социальных сетях появились фотографии символа Нового года из мешков картошки, касок и с буквой Z. Среди елок есть экспонаты, вызывающие как восхищение, так и негодование.

В Уральском государственном горном университете установили елку, созданную из строительных касок. В ответ на это на одной из свердловских овощебаз решили создать елку из мешков картошки, украшенную морковкой и репой. В Южном трамвайном депо сотрудники решили украсить новогоднюю красавицу негласным символом спецоперации — буквой Z. А в Первоуральске местные жители обнаружили тайную комнату, ведущую в основание елки. Шикарный новогодний символ заметили в одном из дворов жилого комплекса, построенного застройщиком «TEN Девелопмент».

Однако нашлись и те, кого елки возмутили своей бедностью и нелепостью. «Тут с исполнением что-то пошло не так. Один из самых любимых дворов Академа, на Шаманова 15-17, у двора даже есть имя свое — „Драконы“, всегда куча детей. Елка есть, но без макушки и зачем-то в урне», — написал один из жителей Екатеринбурга в группе «Злой екатеринбуржец» в соцсети «ВКонтакте». Самую скудную елку нашли в Сысерти — там она оказалась наполовину голой, и в Екатеринбурге — ее местная управляющая воткнула в снег неукрашенной.

Сотрудники трамвайного депо в Екатеринбурге решили отметить елку главным символом военных на спецоперации на Украине Фото: группа «Екатеринбург Настоящий» во «ВКонтакте»

Над оригинальностью елки поработали и в Уральском горном университете Фото: подписчик telegram-канала «Екатское чтиво»

В ЖК «Екатерининский парк» застройщик «TEN Девелопмент» тоже решил порадовать жильцов красивой елкой Фото: telegram-канал «TEN Девелопмент»

Возле ТРЦ VEER Mall установили конусовидную елку со множеством огоньков Фото: группа «Интересный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Необычную «пряничную» елку сделали в ТРЦ «Карнавал» Фото: telegram-канал «Екатеринбург события. Екб»

Но нашлись и те, кто остался недоволен новогодним сюрпризом, например, жители района Академический. Там елку воткнули в мусорный бак Фото: группа «Злой екатеринбуржец» во «ВКонтакте»

Скудной елка показалась и жителям другого района Екатеринбурга Фото: telegram-канал «Бандитский центр [ЕКБ]»

Менее украшенной оказалась лишь ель в Сысерти Фото: группа INBURG во «ВКонтакте»

Зато некоторые новогодние красавицы оказались с сюрпризом Фото: группа «[PVK] Подслушано Первоуральск» во «ВКонтакте»