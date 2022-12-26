Челябинский пособник террористов остался без 500 тысяч рублей

27 декабря 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ выявили пособника террористов в мае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинска расстанется с полумиллионом рублей за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по региону. «Челябинец в комментариях на персональной странице в соцсети призывал к осуществлению террористической деятельности. Также он распространял в интернете информацию, оправдывающую террористическую деятельность Джохара Дудаева, Шамиля Басаева и Доку Умарова. Центральный окружной военный в Екатеринбурге приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Преступление сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили в мае 2022 года. После этого мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Ранее такое же наказание было назначено жителю Магнитогорска, слишком увлекшемуся ультраправой идеологией.

Житель Челябинска расстанется с полумиллионом рублей за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по региону. «Челябинец в комментариях на персональной странице в соцсети призывал к осуществлению террористической деятельности. Также он распространял в интернете информацию, оправдывающую террористическую деятельность Джохара Дудаева, Шамиля Басаева и Доку Умарова. Центральный окружной военный в Екатеринбурге приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Преступление сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили в мае 2022 года. После этого мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Ранее такое же наказание было назначено жителю Магнитогорска, слишком увлекшемуся ультраправой идеологией.