26 декабря 2022

Челябинский пособник террористов остался без 500 тысяч рублей

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Сотрудники ФСБ выявили пособника террористов в мае Фото:

Житель Челябинска расстанется с полумиллионом рублей за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по региону.

«Челябинец в комментариях на персональной странице в соцсети призывал к осуществлению террористической деятельности. Также он распространял в интернете информацию, оправдывающую террористическую деятельность Джохара Дудаева, Шамиля Басаева и Доку Умарова. Центральный окружной военный в Екатеринбурге приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Преступление сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили в мае 2022 года. После этого мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Ранее такое же наказание было назначено жителю Магнитогорска, слишком увлекшемуся ультраправой идеологией.

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Житель Челябинска расстанется с полумиллионом рублей за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по региону. «Челябинец в комментариях на персональной странице в соцсети призывал к осуществлению террористической деятельности. Также он распространял в интернете информацию, оправдывающую террористическую деятельность Джохара Дудаева, Шамиля Басаева и Доку Умарова. Центральный окружной военный в Екатеринбурге приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Преступление сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили в мае 2022 года. После этого мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Ранее такое же наказание было назначено жителю Магнитогорска, слишком увлекшемуся ультраправой идеологией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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