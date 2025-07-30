Какое жилье и почему челябинцы покупают чаще всего

Жители Челябинска стали чаще покупать квартиры в новостройках наименьшей площади, при этом они стремятся приобрести его со скидками или в рассрочку. Сейчас в городе средняя цена на новостройки достигает 150 000 — 180 000 рублей за квадратный метр. Об этом на круглом столе о состоянии строительной отрасли сообщила руководитель отдела продаж ЖК «Западный луч» Юлия Тупицина.
«Сейчас идет тенденция к тому, что площадь квартир уменьшается. Покупателей интересуют квартиры в новостройках небольшой площади на 50-60 квадратных метров. Также там должна быть отделка, а во дворе инфраструктура. Еще хотят, чтобы цена за квадрат была как можно ниже. Челябинцев чаще стали интересовать рассрочка или дисконт», — сообщила Тупицына.
При этом руководитель отдела продаж ЖК «Западный луч» отметила, что челябинцы стремятся купить новостройки, которые введут в эксплуатацию как можно раньше. А на обдумывание покупки у них уходит до трех месяцев. В то время, как перед отменой льготной ипотеки в июле 2024 года покупатели приобретали по две-три новые квартиры сразу.
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