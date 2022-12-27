На станции «Чернявская» женщина погибла, угодив под колеса поезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На станции «Чернявская» в Челябинской области под колесами поезда погибла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального СКР на транспорте.

«По предварительным данным на станции Чернявская Южно-Уральской железной дороги поездом смертельно травмирована женщина. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако предотвратить ситуацию не удалось», — уточнили в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее на этой же станции под колесами поезда погиб пенсионер. При приближении поезда, находясь у края платформы, он упал на железнодорожные пути.