Челябинский пенсионер погиб под колесами поезда

Пенсионер скончался на месте Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области пенсионер погиб, угодив под колеса поезда в районе станции «Чернявской» в Красноармейском районе. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, причиной наезда могла стать невнимательность машиниста.

«Машинист грузового поезда, при следовании по перегону Чернявское — Козырево, в районе станции Чернявской, совершил наезд на находящегося на железнодорожных путях 89-летнего пенсионера. Последний от полученных травм скончался на месте», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU направило запрос в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, а также в ЮУЖД. На момент публикации ответа не последовало.