02 октября 2022

Челябинский пенсионер погиб под колесами поезда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, вагон, поезд
Пенсионер скончался на месте Фото:

В Челябинской области пенсионер погиб, угодив под колеса поезда в районе станции «Чернявской» в Красноармейском районе. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, причиной наезда могла стать невнимательность машиниста.

«Машинист грузового поезда, при следовании по перегону Чернявское — Козырево, в районе станции Чернявской, совершил наезд на находящегося на железнодорожных путях 89-летнего пенсионера. Последний от полученных травм скончался на месте», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU направило запрос в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, а также в ЮУЖД. На момент публикации ответа не последовало.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинской области пенсионер погиб, угодив под колеса поезда в районе станции «Чернявской» в Красноармейском районе. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, причиной наезда могла стать невнимательность машиниста. «Машинист грузового поезда, при следовании по перегону Чернявское — Козырево, в районе станции Чернявской, совершил наезд на находящегося на железнодорожных путях 89-летнего пенсионера. Последний от полученных травм скончался на месте», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направило запрос в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, а также в ЮУЖД. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...