Челябинку, допустившую смерть двухмесячного ребенка, оставили на свободе

28 декабря 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области суд оставил на свободе женщину, допустившую смерть двухмесячного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщину не стали изолировать от общества, а избрали наказание в виде ограничения свободы. «Женщина положила ребенка спать на живот вопреки рекомендациям врачей и оставила его без присмотра. Кроме того, она подложила под него мягкий матрас и плед. В результате произошло закрытие дыхательных путей ребенка вышеуказанными мягкими предметами, что вызвало механическую асфиксию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина признала вину в произошедшем в полном объеме. Ей назначено пять месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

В Сосновском районе Челябинской области суд оставил на свободе женщину, допустившую смерть двухмесячного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщину не стали изолировать от общества, а избрали наказание в виде ограничения свободы. «Женщина положила ребенка спать на живот вопреки рекомендациям врачей и оставила его без присмотра. Кроме того, она подложила под него мягкий матрас и плед. В результате произошло закрытие дыхательных путей ребенка вышеуказанными мягкими предметами, что вызвало механическую асфиксию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина признала вину в произошедшем в полном объеме. Ей назначено пять месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.