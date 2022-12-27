27 декабря 2022

Челябинку, допустившую смерть двухмесячного ребенка, оставили на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, заключенные, девушка, арест, женщина, полиция, преступница, наручники
Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы Фото:

В Сосновском районе Челябинской области суд оставил на свободе женщину, допустившую смерть двухмесячного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщину не стали изолировать от общества, а избрали наказание в виде ограничения свободы.

«Женщина положила ребенка спать на живот вопреки рекомендациям врачей и оставила его без присмотра. Кроме того, она подложила под него мягкий матрас и плед. В результате произошло закрытие дыхательных путей ребенка вышеуказанными мягкими предметами, что вызвало механическую асфиксию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина признала вину в произошедшем в полном объеме. Ей назначено пять месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Сосновском районе Челябинской области суд оставил на свободе женщину, допустившую смерть двухмесячного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщину не стали изолировать от общества, а избрали наказание в виде ограничения свободы. «Женщина положила ребенка спать на живот вопреки рекомендациям врачей и оставила его без присмотра. Кроме того, она подложила под него мягкий матрас и плед. В результате произошло закрытие дыхательных путей ребенка вышеуказанными мягкими предметами, что вызвало механическую асфиксию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина признала вину в произошедшем в полном объеме. Ей назначено пять месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...