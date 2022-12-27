В Екатеринбурге семьи погибших мобилизованных получат единовременные выплаты

28 декабря 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Мэрия Екатеринбурга выплатит выплатит по 30 тысяч рублей семьям погибших мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургская администрация объявила о выплате 30 тысяч рублей семьям погибших мобилизованных. Об этом сообщает мэрия города на официальном сайте. «Размер единовременной денежной выплаты семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ и погибших при выполнении задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, составляет 30 тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — отметили в администрации Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что семьям мобилизованных уральцев свердловские власти выплатили более 580 миллионов рублей. Всего проведено 29 075 выплат.

Екатеринбургская администрация объявила о выплате 30 тысяч рублей семьям погибших мобилизованных. Об этом сообщает мэрия города на официальном сайте. «Размер единовременной денежной выплаты семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ и погибших при выполнении задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, составляет 30 тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — отметили в администрации Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что семьям мобилизованных уральцев свердловские власти выплатили более 580 миллионов рублей. Всего проведено 29 075 выплат.