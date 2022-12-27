В Екатеринбурге семьи погибших мобилизованных получат единовременные выплаты

Екатеринбургская администрация объявила о выплате 30 тысяч рублей семьям погибших мобилизованных. Об этом сообщает мэрия города на официальном сайте.
«Размер единовременной денежной выплаты семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ и погибших при выполнении задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, составляет 30 тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — отметили в администрации Екатеринбурга.
Ранее URA.RU сообщало, что семьям мобилизованных уральцев свердловские власти выплатили более 580 миллионов рублей. Всего проведено 29 075 выплат.
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