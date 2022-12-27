27 декабря 2022

В Екатеринбурге семьи погибших мобилизованных получат единовременные выплаты

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Мэрия Екатеринбурга выплатит выплатит по 30 тысяч рублей семьям погибших мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургская администрация объявила о выплате 30 тысяч рублей семьям погибших мобилизованных. Об этом сообщает мэрия города на официальном сайте.

«Размер единовременной денежной выплаты семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ и погибших при выполнении задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, составляет 30 тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — отметили в администрации Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что семьям мобилизованных уральцев свердловские власти выплатили более 580 миллионов рублей. Всего проведено 29 075 выплат.

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Екатеринбургская администрация объявила о выплате 30 тысяч рублей семьям погибших мобилизованных. Об этом сообщает мэрия города на официальном сайте. «Размер единовременной денежной выплаты семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ и погибших при выполнении задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, составляет 30 тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — отметили в администрации Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что семьям мобилизованных уральцев свердловские власти выплатили более 580 миллионов рублей. Всего проведено 29 075 выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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