В Екатеринбурге посетители эвакуировались из торгового центра

В ТЦ сработала пожарная сигнализация
В торговом центре «Омега», находящимся на Уралмаше пожарные эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в МЧС Екатеринбурга.
«В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание. Сработала пожарная сигнализация, опасности никакой нет», — сообщили спасатели.
Из-за срабатывания сигнализации, посетители массово покинули здание. К торговому центру прибыло несколько пожарных расчетов.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре рядом с ТЦ «Радуга» в Екатеринбурге. Сгорел частный дом на площади 100 квадратных метров.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».