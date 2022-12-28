В Екатеринбурге посетители эвакуировались из торгового центра

28 декабря 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

В ТЦ сработала пожарная сигнализация Фото: Денис Моргунов © URA.RU В торговом центре «Омега», находящимся на Уралмаше пожарные эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в МЧС Екатеринбурга. «В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание. Сработала пожарная сигнализация, опасности никакой нет», — сообщили спасатели. Из-за срабатывания сигнализации, посетители массово покинули здание. К торговому центру прибыло несколько пожарных расчетов. Ранее URA.RU сообщало о пожаре рядом с ТЦ «Радуга» в Екатеринбурге. Сгорел частный дом на площади 100 квадратных метров.

В торговом центре «Омега», находящимся на Уралмаше пожарные эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в МЧС Екатеринбурга. «В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание. Сработала пожарная сигнализация, опасности никакой нет», — сообщили спасатели. Из-за срабатывания сигнализации, посетители массово покинули здание. К торговому центру прибыло несколько пожарных расчетов. Ранее URA.RU сообщало о пожаре рядом с ТЦ «Радуга» в Екатеринбурге. Сгорел частный дом на площади 100 квадратных метров.