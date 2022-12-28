В Екатеринбурге посетители эвакуировались из торгового центра

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Взрыв в Метелево. Тюмень, пожарная машина, огонь
В ТЦ сработала пожарная сигнализация Фото:

В торговом центре «Омега», находящимся на Уралмаше пожарные эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в МЧС Екатеринбурга.

«В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание. Сработала пожарная сигнализация, опасности никакой нет», — сообщили спасатели.

Из-за срабатывания сигнализации, посетители массово покинули здание. К торговому центру прибыло несколько пожарных расчетов.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре рядом с ТЦ «Радуга» в Екатеринбурге. Сгорел частный дом на площади 100 квадратных метров.

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В торговом центре «Омега», находящимся на Уралмаше пожарные эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в МЧС Екатеринбурга. «В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание. Сработала пожарная сигнализация, опасности никакой нет», — сообщили спасатели. Из-за срабатывания сигнализации, посетители массово покинули здание. К торговому центру прибыло несколько пожарных расчетов. Ранее URA.RU сообщало о пожаре рядом с ТЦ «Радуга» в Екатеринбурге. Сгорел частный дом на площади 100 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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