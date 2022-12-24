В Екатеринбурге вспыхнул частный дом рядом с ТЦ «Радуга Парк». Видео

25 декабря 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на улице Коперника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Коперника загорелся частный дом, расположенный рядом с торговым центром «Радуга Парк». В пресс-службе МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что пострадавших нет. «Сообщение о пожаре на улице Коперника на пульт пожарной охраны поступило в 19:57 по местному времени. Информации о пострадавших нет», — пояснили в ведомстве. Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что горел частный дом на площади 100 квадратных метров. МЧС принимает все меры для скорейшей локализации пожара. «К тушению привлечены четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава», — резюмировали в ведомстве.

В Екатеринбурге на улице Коперника загорелся частный дом, расположенный рядом с торговым центром «Радуга Парк». В пресс-службе МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что пострадавших нет. «Сообщение о пожаре на улице Коперника на пульт пожарной охраны поступило в 19:57 по местному времени. Информации о пострадавших нет», — пояснили в ведомстве. Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что горел частный дом на площади 100 квадратных метров. МЧС принимает все меры для скорейшей локализации пожара. «К тушению привлечены четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава», — резюмировали в ведомстве.