24 декабря 2022

В Екатеринбурге вспыхнул частный дом рядом с ТЦ «Радуга Парк». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Инцидент произошел на улице Коперника Фото:

В Екатеринбурге на улице Коперника загорелся частный дом, расположенный рядом с торговым центром «Радуга Парк». В пресс-службе МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что пострадавших нет.

«Сообщение о пожаре на улице Коперника на пульт пожарной охраны поступило в 19:57 по местному времени. Информации о пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что горел частный дом на площади 100 квадратных метров. МЧС принимает все меры для скорейшей локализации пожара. «К тушению привлечены четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава», — резюмировали в ведомстве.

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В Екатеринбурге на улице Коперника загорелся частный дом, расположенный рядом с торговым центром «Радуга Парк». В пресс-службе МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что пострадавших нет. «Сообщение о пожаре на улице Коперника на пульт пожарной охраны поступило в 19:57 по местному времени. Информации о пострадавших нет», — пояснили в ведомстве. Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что горел частный дом на площади 100 квадратных метров. МЧС принимает все меры для скорейшей локализации пожара. «К тушению привлечены четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава», — резюмировали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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