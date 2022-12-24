Инцидент произошел на улице Коперника
В Екатеринбурге на улице Коперника загорелся частный дом, расположенный рядом с торговым центром «Радуга Парк». В пресс-службе МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что пострадавших нет.
«Сообщение о пожаре на улице Коперника на пульт пожарной охраны поступило в 19:57 по местному времени. Информации о пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что горел частный дом на площади 100 квадратных метров. МЧС принимает все меры для скорейшей локализации пожара. «К тушению привлечены четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава», — резюмировали в ведомстве.
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