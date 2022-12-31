В новогоднюю ночь пьяный тоболяк въехал в столб. Фото

01 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Авария произошла на улице Ремезова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пьяный водитель в новогоднюю ночь въехал в столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В 0:40 в столб на улице Ремезова въехал автомобиль „Киа“. За рулем находился 44-летний тоболяк, показания алкотестера у которого составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении ведомства. В региональном УГИБДД добавили, что в результате ДТП пострадала пассажирка-пенсионерка. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

В Тобольске (Тюменская область) пьяный водитель в новогоднюю ночь въехал в столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В 0:40 в столб на улице Ремезова въехал автомобиль „Киа“. За рулем находился 44-летний тоболяк, показания алкотестера у которого составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении ведомства. В региональном УГИБДД добавили, что в результате ДТП пострадала пассажирка-пенсионерка. Обстоятельства аварии устанавливаются.