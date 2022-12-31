Авария произошла на улице Ремезова
В Тобольске (Тюменская область) пьяный водитель в новогоднюю ночь въехал в столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В 0:40 в столб на улице Ремезова въехал автомобиль „Киа“. За рулем находился 44-летний тоболяк, показания алкотестера у которого составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении ведомства.
В региональном УГИБДД добавили, что в результате ДТП пострадала пассажирка-пенсионерка. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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