31 декабря 2022
30 декабря 2022
29 декабря 2022

В новогоднюю ночь пьяный тоболяк въехал в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Мытного двора, снесли паркомат. Екатеринбург, дтп, авария
Авария произошла на улице Ремезова Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пьяный водитель в новогоднюю ночь въехал в столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В 0:40 в столб на улице Ремезова въехал автомобиль „Киа“. За рулем находился 44-летний тоболяк, показания алкотестера у которого составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении ведомства.

В региональном УГИБДД добавили, что в результате ДТП пострадала пассажирка-пенсионерка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) пьяный водитель в новогоднюю ночь въехал в столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В 0:40 в столб на улице Ремезова въехал автомобиль „Киа“. За рулем находился 44-летний тоболяк, показания алкотестера у которого составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в сообщении ведомства. В региональном УГИБДД добавили, что в результате ДТП пострадала пассажирка-пенсионерка. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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