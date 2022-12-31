31 декабря 2022
30 декабря 2022

В свердловском селе в канун Нового года загорелся жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар начался в 23:15 по местному времени Фото:

В селе Троицком Свердловской области за час до Нового года загорелся частный дом. В пресс-службе регионального Главного управления МЧС сообщили, что на месте пожара работали четыре экипажа.

«На площади 100 квадратных метров сгорела кровля дома в Троицком на улице Ленина. В тушении пожара задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пишет пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области на официальном сайте.

Как сообщили спасатели, кроме кровли, также сгорели стены надворных построек. В 23:32 пожарные ликвидировали отрытое горение, а в 00:50 закончили проливку и разбор сгоревших конструкций. Сообщений о пострадавших нет.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В селе Троицком Свердловской области за час до Нового года загорелся частный дом. В пресс-службе регионального Главного управления МЧС сообщили, что на месте пожара работали четыре экипажа. «На площади 100 квадратных метров сгорела кровля дома в Троицком на улице Ленина. В тушении пожара задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пишет пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области на официальном сайте. Как сообщили спасатели, кроме кровли, также сгорели стены надворных построек. В 23:32 пожарные ликвидировали отрытое горение, а в 00:50 закончили проливку и разбор сгоревших конструкций. Сообщений о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...