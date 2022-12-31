В свердловском селе в канун Нового года загорелся жилой дом

В селе Троицком Свердловской области за час до Нового года загорелся частный дом. В пресс-службе регионального Главного управления МЧС сообщили, что на месте пожара работали четыре экипажа.
«На площади 100 квадратных метров сгорела кровля дома в Троицком на улице Ленина. В тушении пожара задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — пишет пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области на официальном сайте.
Как сообщили спасатели, кроме кровли, также сгорели стены надворных построек. В 23:32 пожарные ликвидировали отрытое горение, а в 00:50 закончили проливку и разбор сгоревших конструкций. Сообщений о пострадавших нет.
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