Пьяный свердловчанин напал на медиков и угнал машину скорой помощи

02 января 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Полиция задержала мужчину после того, как медики позвонили силовикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на медиков бригады скорой помощи, угнал их машину. На ней он возил подруг, обещая убить их в случае сопротивления. Об этом сообщил очевидец. «Два квартала катал девочек с мигалками по встречке. Они уговаривали его остановиться, но он сказал, чтоб молчали, а то убьет», — приводит портал Е1 слова очевидца. По его словам, перед угоном мужчина выкинул водителя с его места и избил. Очевидец отметил, что силовики поймали водителя после сообщения медиков и доставили его в участок. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.

В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на медиков бригады скорой помощи, угнал их машину. На ней он возил подруг, обещая убить их в случае сопротивления. Об этом сообщил очевидец. «Два квартала катал девочек с мигалками по встречке. Они уговаривали его остановиться, но он сказал, чтоб молчали, а то убьет», — приводит портал Е1 слова очевидца. По его словам, перед угоном мужчина выкинул водителя с его места и избил. Очевидец отметил, что силовики поймали водителя после сообщения медиков и доставили его в участок. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.