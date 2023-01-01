01 января 2023
31 декабря 2022

Пьяный свердловчанин напал на медиков и угнал машину скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, сугроб, машина скорой помощи
Полиция задержала мужчину после того, как медики позвонили силовикам Фото:

В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на медиков бригады скорой помощи, угнал их машину. На ней он возил подруг, обещая убить их в случае сопротивления. Об этом сообщил очевидец.

«Два квартала катал девочек с мигалками по встречке. Они уговаривали его остановиться, но он сказал, чтоб молчали, а то убьет», — приводит портал Е1 слова очевидца. По его словам, перед угоном мужчина выкинул водителя с его места и избил.

Очевидец отметил, что силовики поймали водителя после сообщения медиков и доставили его в участок. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.

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В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на медиков бригады скорой помощи, угнал их машину. На ней он возил подруг, обещая убить их в случае сопротивления. Об этом сообщил очевидец. «Два квартала катал девочек с мигалками по встречке. Они уговаривали его остановиться, но он сказал, чтоб молчали, а то убьет», — приводит портал Е1 слова очевидца. По его словам, перед угоном мужчина выкинул водителя с его места и избил. Очевидец отметил, что силовики поймали водителя после сообщения медиков и доставили его в участок. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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