01 января 2023
31 декабря 2022

В полиции Екатеринбурга раскрыли детали угона машины скорой помощи

Свердловчанин, угнавший машину скорой помощи, пытался убежать от силовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и машины скорой медицинской помощи. Магнитогорск, здоровье, медицина, скорая медицинская помощь
Машину скорой помощи нашли брошенной на улице Московской Фото:

Пьяный свердловчанин, угнавший автомобиль скорой помощи в Екатеринбурге, осознав произошедшее, бросил машину и попытался убежать в районе улицы Московской, после чего его задержали инспекторы ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение об угоне автомобиля скорой помощи поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района 31 декабря около 8:00. Через непродолжительное время данная машина была обнаружена брошенной в районе дома 216 по улице Московской», — сообщил представитель ведомства.

В пресс-группе подчеркнули, что мужчина вызвал медиков для подруги, повредившей голову, но поругался с водителем бригады скорой помощи и вступил в драку. Силовики отправили мужчину под стражу и возбудили дело об угоне.

Информация о дебошире появилась днем 2 января. Очевидец сообщил, что мужчина катался на угнанной машине, пока его не поймали полицейские.

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Пьяный свердловчанин, угнавший автомобиль скорой помощи в Екатеринбурге, осознав произошедшее, бросил машину и попытался убежать в районе улицы Московской, после чего его задержали инспекторы ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение об угоне автомобиля скорой помощи поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района 31 декабря около 8:00. Через непродолжительное время данная машина была обнаружена брошенной в районе дома 216 по улице Московской», — сообщил представитель ведомства. В пресс-группе подчеркнули, что мужчина вызвал медиков для подруги, повредившей голову, но поругался с водителем бригады скорой помощи и вступил в драку. Силовики отправили мужчину под стражу и возбудили дело об угоне. Информация о дебошире появилась днем 2 января. Очевидец сообщил, что мужчина катался на угнанной машине, пока его не поймали полицейские.
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