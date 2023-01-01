В полиции Екатеринбурга раскрыли детали угона машины скорой помощи

Пьяный свердловчанин, угнавший автомобиль скорой помощи в Екатеринбурге, осознав произошедшее, бросил машину и попытался убежать в районе улицы Московской, после чего его задержали инспекторы ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Сообщение об угоне автомобиля скорой помощи поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района 31 декабря около 8:00. Через непродолжительное время данная машина была обнаружена брошенной в районе дома 216 по улице Московской», — сообщил представитель ведомства.
В пресс-группе подчеркнули, что мужчина вызвал медиков для подруги, повредившей голову, но поругался с водителем бригады скорой помощи и вступил в драку. Силовики отправили мужчину под стражу и возбудили дело об угоне.
Информация о дебошире появилась днем 2 января. Очевидец сообщил, что мужчина катался на угнанной машине, пока его не поймали полицейские.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».