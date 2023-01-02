Житель ЯНАО пожаловался на неизвестных, срубивших елку в черте города

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на горожан, срубивших елку в черте города. Как написал автор на условиях анонимности в группе «ЧП|ДТП|Новый Уренгой» во «ВКонтакте», елке было более 20 лет.
«Кому-то для новогоднего настроения необходим запах живой ели. Елки, купленные за деньги — пахнут неправильно! Этого „кого-то“ способны осчастливить только настоящие Северные елки. Не важно, что им не меньше 20 лет было. Внаглую срублены в черте города», — написал автор.
Ранее окружной департамент природных ресурсов и экологии предупреждал, что за незаконную рубку новогодних елей жителям ЯНАО грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если нанесенный ущерб свыше 5 тысяч, то грозит уголовная ответственность.
Агентство обратилось за комментарием в окружной департамент природных ресурсов и администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО начали выдавать специальные разрешения на вырубку елок в лесничествах. Стоимость зависит от высоты елки.
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