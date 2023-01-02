02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Житель ЯНАО пожаловался на неизвестных, срубивших елку в черте города

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по пунктам продажи искусственных и натуральных елок. Екатеринбург, елка, шишки, новогодняя елка
В Новом Уренгое неизвестные срубили елку в черте города Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на горожан, срубивших елку в черте города. Как написал автор на условиях анонимности в группе «ЧП|ДТП|Новый Уренгой» во «ВКонтакте», елке было более 20 лет.

«Кому-то для новогоднего настроения необходим запах живой ели. Елки, купленные за деньги — пахнут неправильно! Этого „кого-то“ способны осчастливить только настоящие Северные елки. Не важно, что им не меньше 20 лет было. Внаглую срублены в черте города», — написал автор.

Ранее окружной департамент природных ресурсов и экологии предупреждал, что за незаконную рубку новогодних елей жителям ЯНАО грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если нанесенный ущерб свыше 5 тысяч, то грозит уголовная ответственность.

Агентство обратилось за комментарием в окружной департамент природных ресурсов и администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО начали выдавать специальные разрешения на вырубку елок в лесничествах. Стоимость зависит от высоты елки.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на горожан, срубивших елку в черте города. Как написал автор на условиях анонимности в группе «ЧП|ДТП|Новый Уренгой» во «ВКонтакте», елке было более 20 лет. «Кому-то для новогоднего настроения необходим запах живой ели. Елки, купленные за деньги — пахнут неправильно! Этого „кого-то“ способны осчастливить только настоящие Северные елки. Не важно, что им не меньше 20 лет было. Внаглую срублены в черте города», — написал автор. Ранее окружной департамент природных ресурсов и экологии предупреждал, что за незаконную рубку новогодних елей жителям ЯНАО грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если нанесенный ущерб свыше 5 тысяч, то грозит уголовная ответственность. Агентство обратилось за комментарием в окружной департамент природных ресурсов и администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО начали выдавать специальные разрешения на вырубку елок в лесничествах. Стоимость зависит от высоты елки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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