В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега»

03 января 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Посетителей ТЦ «Мега» эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега» из-за срабатывания ложной пожарной тревоги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Эвакуация была объявлена из-за того, что произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Спасатели проверили помещения здания, тревога оказалась ложной», — рассказали в пресс-службе ведомства. Эвакуация произошла примерно в 21:10 3 января. На данный момент торговый центр продолжил свою работу. Ранее URA.RU сообщало, что 28 декабря 2022 года спасатели эвакуировали посетителей екатеринбургского торгового центра «Омега». В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание, к ТЦ приехали несколько пожарных расчетов.

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега» из-за срабатывания ложной пожарной тревоги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Эвакуация была объявлена из-за того, что произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Спасатели проверили помещения здания, тревога оказалась ложной», — рассказали в пресс-службе ведомства. Эвакуация произошла примерно в 21:10 3 января. На данный момент торговый центр продолжил свою работу. Ранее URA.RU сообщало, что 28 декабря 2022 года спасатели эвакуировали посетителей екатеринбургского торгового центра «Омега». В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание, к ТЦ приехали несколько пожарных расчетов.