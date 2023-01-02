В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега»

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега» из-за срабатывания ложной пожарной тревоги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Эвакуация была объявлена из-за того, что произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Спасатели проверили помещения здания, тревога оказалась ложной», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Эвакуация произошла примерно в 21:10 3 января. На данный момент торговый центр продолжил свою работу.
Ранее URA.RU сообщало, что 28 декабря 2022 года спасатели эвакуировали посетителей екатеринбургского торгового центра «Омега». В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание, к ТЦ приехали несколько пожарных расчетов.
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