02 января 2023

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега»

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация МЕГА-парка. (часть) Екатеринбург, тц мега
Посетителей ТЦ «Мега» эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега» из-за срабатывания ложной пожарной тревоги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Эвакуация была объявлена из-за того, что произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Спасатели проверили помещения здания, тревога оказалась ложной», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Эвакуация произошла примерно в 21:10 3 января. На данный момент торговый центр продолжил свою работу.

Ранее URA.RU сообщало, что 28 декабря 2022 года спасатели эвакуировали посетителей екатеринбургского торгового центра «Омега». В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание, к ТЦ приехали несколько пожарных расчетов.

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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега» из-за срабатывания ложной пожарной тревоги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Эвакуация была объявлена из-за того, что произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Спасатели проверили помещения здания, тревога оказалась ложной», — рассказали в пресс-службе ведомства. Эвакуация произошла примерно в 21:10 3 января. На данный момент торговый центр продолжил свою работу. Ранее URA.RU сообщало, что 28 декабря 2022 года спасатели эвакуировали посетителей екатеринбургского торгового центра «Омега». В салоне сотовой связи произошло короткое замыкание, к ТЦ приехали несколько пожарных расчетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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