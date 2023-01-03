Рыбак Олег Лушников похвастался зимним уловом окуней
Рыбак из Нижневартовска Олег Лушников похвастался в социальной сети фотографиями крупных окуней, пойманных им на новогодней рыбалке. Пост он разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Первая рыбалка 2023 года», — написал Олег Лушников в соцсети. На фото видно отдельные крупные экземпляры и улов в целом.
Ранее URA.RU рассказало, что рыбак Артем Егоров выловил несколько десятков окуней. На рыбалку он ходил в Советском районе.
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