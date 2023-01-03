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31 декабря 2022

Рыбак из ХМАО похвастался крупными окунями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыбак Олег Лушников похвастался зимним уловом окуней Фото:

Рыбак из Нижневартовска Олег Лушников похвастался в социальной сети фотографиями крупных окуней, пойманных им на новогодней рыбалке. Пост он разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первая рыбалка 2023 года», — написал Олег Лушников в соцсети. На фото видно отдельные крупные экземпляры и улов в целом.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак Артем Егоров выловил несколько десятков окуней. На рыбалку он ходил в Советском районе.

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Фото:

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Рыбак из Нижневартовска Олег Лушников похвастался в социальной сети фотографиями крупных окуней, пойманных им на новогодней рыбалке. Пост он разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Первая рыбалка 2023 года», — написал Олег Лушников в соцсети. На фото видно отдельные крупные экземпляры и улов в целом. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак Артем Егоров выловил несколько десятков окуней. На рыбалку он ходил в Советском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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