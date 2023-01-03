Челябинка «приютила» у себя три десятка мигрантов

Всех иностранцев автоматически сняли с миграционного учета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска поставила на учет в своей квартире более 30 мигрантов. Об этом сообщили 4 января URA.RU в ГУ МВД по региону.

«В Курчатовском районе Челябинска 35-летняя женщина фиктивно поставила на учет 31 иностранного гражданина. При этом челябинка фактически жилье им не предоставляла. Выявили „резиновую“ квартиру сотрудники отдела по вопросам миграции и участковый, с помощью соседей и осмотра недвижимости», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Все иностранцы сняты с миграционного учета, женщина будет ждать окончания расследования под подпиской о невыезде.