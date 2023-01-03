03 января 2023
02 января 2023

Челябинка «приютила» у себя три десятка мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Всех иностранцев автоматически сняли с миграционного учета Фото:

Жительница Челябинска поставила на учет в своей квартире более 30 мигрантов. Об этом сообщили 4 января URA.RU в ГУ МВД по региону.

«В Курчатовском районе Челябинска 35-летняя женщина фиктивно поставила на учет 31 иностранного гражданина. При этом челябинка фактически жилье им не предоставляла. Выявили „резиновую“ квартиру сотрудники отдела по вопросам миграции и участковый, с помощью соседей и осмотра недвижимости», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Все иностранцы сняты с миграционного учета, женщина будет ждать окончания расследования под подпиской о невыезде.

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Жительница Челябинска поставила на учет в своей квартире более 30 мигрантов. Об этом сообщили 4 января URA.RU в ГУ МВД по региону. «В Курчатовском районе Челябинска 35-летняя женщина фиктивно поставила на учет 31 иностранного гражданина. При этом челябинка фактически жилье им не предоставляла. Выявили „резиновую“ квартиру сотрудники отдела по вопросам миграции и участковый, с помощью соседей и осмотра недвижимости», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Все иностранцы сняты с миграционного учета, женщина будет ждать окончания расследования под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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