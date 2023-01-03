Пьяный отчим напал на челябинского подростка и оставил его без пальца

04 января 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Пострадавшего забрали медики, а напавшего на него отчима — полицейские Фото: Александр Елизаров © URA.RU В городе Касли (Челябинская область) подросток попал в больницу с тяжелыми травмами, полученными от отчима. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Шестнадцатилетнего парня привезли в больницу на скорой 3 января с разбитой головой и без части пальца на руке. Медики, как и положено, сообщили в полицию — сотрудники задержали отчима несовершеннолетнего. Возбуждено дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — рассказал инсайдер. По предварительной версии, парень смотрел телевизор, когда подошедший сзади пьяный родственник несколько раз обрушил ему на голову бутылку из-под спиртного. Пальца же он лишился, путаясь защититься от ударов. От более тяжких последствий подростка уберегла мать, буквально повисшая на сожителе и помешавшая ему довести задуманное до конца. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт вызова и задержание подозреваемого. Также с места происшествия изъяты осколки бутылки, предположительно ставшей орудием преступления. Дальнейшее расследование будет вести СКР.

В городе Касли (Челябинская область) подросток попал в больницу с тяжелыми травмами, полученными от отчима. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Шестнадцатилетнего парня привезли в больницу на скорой 3 января с разбитой головой и без части пальца на руке. Медики, как и положено, сообщили в полицию — сотрудники задержали отчима несовершеннолетнего. Возбуждено дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — рассказал инсайдер. По предварительной версии, парень смотрел телевизор, когда подошедший сзади пьяный родственник несколько раз обрушил ему на голову бутылку из-под спиртного. Пальца же он лишился, путаясь защититься от ударов. От более тяжких последствий подростка уберегла мать, буквально повисшая на сожителе и помешавшая ему довести задуманное до конца. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт вызова и задержание подозреваемого. Также с места происшествия изъяты осколки бутылки, предположительно ставшей орудием преступления. Дальнейшее расследование будет вести СКР.