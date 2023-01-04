04 января 2023
03 января 2023

Бастрыкин требует разобраться с проблемами водоснабжения челябинского села

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поручил проверить организацию, отвечающую за водоснабжение Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову проверить организацию, которая шестой год поставляет жителям села Еманжелинка в Еткульском районе грязную воду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ход проверки поставлен на контроль.

«В 2017 году суд обязал ресурсоснабжающую организацию обеспечить бесперебойное и надлежащее предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Однако, несмотря на это, до настоящего времени в дома жителей поступает грязная и жесткая вода, непригодная для питья и применения в быту», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что глава ведомства поручил Решетникову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации. Также челябинский генерал должен предоставить полный доклад о проверке и ее результатах.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову проверить организацию, которая шестой год поставляет жителям села Еманжелинка в Еткульском районе грязную воду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ход проверки поставлен на контроль. «В 2017 году суд обязал ресурсоснабжающую организацию обеспечить бесперебойное и надлежащее предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Однако, несмотря на это, до настоящего времени в дома жителей поступает грязная и жесткая вода, непригодная для питья и применения в быту», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что глава ведомства поручил Решетникову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации. Также челябинский генерал должен предоставить полный доклад о проверке и ее результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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