05 января 2023
04 января 2023

В Перми продают двухэтажный гараж с баней. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, веник, баня, общественная баня, дубовый веник
Гараж с баней продают за 899 тысяч рублей Фото:

В Мотовилихинском районе Перми продают двухэтажный гараж с баней и зоной отдыха на втором этаже. Объявление о продаже размещено на популярном портале.

«Трехуровневый гараж, земля в собственности. На верхнем этаже комната отдыха и баня», — говорится в объявлении.

По словам владельца, при осмотре гаража возможен торг. Первоначальная стоимость — 899 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что пермячка отсудила деньги за незаконно снесенный гараж. Суд взыскал с министерства строительства края и «Монтажстрой-Урала» 584 тысячи рублей.

На втором этаже гаража расположена баня

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В Мотовилихинском районе Перми продают двухэтажный гараж с баней и зоной отдыха на втором этаже. Объявление о продаже размещено на популярном портале. «Трехуровневый гараж, земля в собственности. На верхнем этаже комната отдыха и баня», — говорится в объявлении. По словам владельца, при осмотре гаража возможен торг. Первоначальная стоимость — 899 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пермячка отсудила деньги за незаконно снесенный гараж. Суд взыскал с министерства строительства края и «Монтажстрой-Урала» 584 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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