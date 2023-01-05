В Перми продают двухэтажный гараж с баней. Скрин

06 января 2023 в 06:19 Размер текста - 17 +

Гараж с баней продают за 899 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми продают двухэтажный гараж с баней и зоной отдыха на втором этаже. Объявление о продаже размещено на популярном портале. «Трехуровневый гараж, земля в собственности. На верхнем этаже комната отдыха и баня», — говорится в объявлении. По словам владельца, при осмотре гаража возможен торг. Первоначальная стоимость — 899 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пермячка отсудила деньги за незаконно снесенный гараж. Суд взыскал с министерства строительства края и «Монтажстрой-Урала» 584 тысячи рублей. На втором этаже гаража расположена баня Объявление с сайта продаж

В Мотовилихинском районе Перми продают двухэтажный гараж с баней и зоной отдыха на втором этаже. Объявление о продаже размещено на популярном портале. «Трехуровневый гараж, земля в собственности. На верхнем этаже комната отдыха и баня», — говорится в объявлении. По словам владельца, при осмотре гаража возможен торг. Первоначальная стоимость — 899 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пермячка отсудила деньги за незаконно снесенный гараж. Суд взыскал с министерства строительства края и «Монтажстрой-Урала» 584 тысячи рублей.