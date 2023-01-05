Гараж с баней продают за 899 тысяч рублей
В Мотовилихинском районе Перми продают двухэтажный гараж с баней и зоной отдыха на втором этаже. Объявление о продаже размещено на популярном портале.
«Трехуровневый гараж, земля в собственности. На верхнем этаже комната отдыха и баня», — говорится в объявлении.
По словам владельца, при осмотре гаража возможен торг. Первоначальная стоимость — 899 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что пермячка отсудила деньги за незаконно снесенный гараж. Суд взыскал с министерства строительства края и «Монтажстрой-Урала» 584 тысячи рублей.
На втором этаже гаража расположена баня
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