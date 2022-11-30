Пермячка отсудила у властей 500 тысяч рублей за снесенный гараж

30 ноября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ранее гаражный бокс был снесен вместе с десятками другими Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жительница Перми отсудила у министерства строительства края и «Монтажстрой-Урала» 584 тысячи рублей за незаконно снесенный гараж. Ранее пермячке возместили ущерб в размере 120 тысяч рублей, однако эта компенсация была недостаточной. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать в солидарном порядке с общества с ограниченной ответственностью „Монтажстрой-Урал“, Министерства строительства Пермского края в пользу Терновской С. И. возмещение причиненного имущественного ущерба в размере 584 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчики должны были возмести 5 тысяч рублей, потраченных на оценку ущерба. Имущество женщины было уничтожено вместе с десятками других гаражных боксов в центре Перми. Истице ранее в рамках компенсации уже было выплачено 120 тысяч рублей за незаконный снос недвижимости. Однако пермячка посчитала, что этой суммы недостаточно и заказала оценку ущерба у частной компании, которая оценила уничтоженное имущество в 584 тыс. рублей. Иск истица направила к ООО «Монтажстрой-Урал», минстрою региона, краевому управления капитального строительства и его бывшему главе Дмитрию Левинскому. Суд посчитал, что управление капитального строительства и Левинский не являются надлежащими ответчиками, поэтому требования к ним не были удовлетворены. Ранее Дмитрий Левинский выступал фигурантом уголовного дела о незкаонном сносе нескольких десятков гаражей в Перми. Бывший директор краевого управления капстроительства был признан виновным и получил условный срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми отсудила у министерства строительства края и «Монтажстрой-Урала» 584 тысячи рублей за незаконно снесенный гараж. Ранее пермячке возместили ущерб в размере 120 тысяч рублей, однако эта компенсация была недостаточной. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать в солидарном порядке с общества с ограниченной ответственностью „Монтажстрой-Урал“, Министерства строительства Пермского края в пользу Терновской С. И. возмещение причиненного имущественного ущерба в размере 584 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчики должны были возмести 5 тысяч рублей, потраченных на оценку ущерба. Имущество женщины было уничтожено вместе с десятками других гаражных боксов в центре Перми. Истице ранее в рамках компенсации уже было выплачено 120 тысяч рублей за незаконный снос недвижимости. Однако пермячка посчитала, что этой суммы недостаточно и заказала оценку ущерба у частной компании, которая оценила уничтоженное имущество в 584 тыс. рублей. Иск истица направила к ООО «Монтажстрой-Урал», минстрою региона, краевому управления капитального строительства и его бывшему главе Дмитрию Левинскому. Суд посчитал, что управление капитального строительства и Левинский не являются надлежащими ответчиками, поэтому требования к ним не были удовлетворены. Ранее Дмитрий Левинский выступал фигурантом уголовного дела о незкаонном сносе нескольких десятков гаражей в Перми. Бывший директор краевого управления капстроительства был признан виновным и получил условный срок.