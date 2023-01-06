06 января 2023

Журналистка Робинсон поставила власти США в неудобное положение из-за биолабораторий на Украине

Журналистка Робинсон обвинила власти США в создании почти 50 биолабораторий на Украине
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, биология, наука, микроскоп, исследование, изучение, урок биологии
В США официально не признавали создание биооружия в лабораториях Фото:
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Биолаборатории на Украине

Власти США спровоцировали конфликт на Украине, когда создали там почти 50 биолабораторий. Такое заявление сделала американская журналистка Эмералд Робинсон.

«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине?» — приводит заявление Робинсон argumenti.ru. Она задалась вопросом, зачем США решили разместить биолаборатории в стране, входившей в СССР.

Минобороны РФ еще в начале спецоперации на Украине сообщило об обнаружении биолабораторий на территории страны. По информации ведомства, там разрабатывали биооружие. Сообщалось, что секретные лаборатории финансируют США. В связи с этим Россия обратилась в ООН, но Совбез организации отказался проводить расследование о военно-биологической деятельности Украины.

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Власти США спровоцировали конфликт на Украине, когда создали там почти 50 биолабораторий. Такое заявление сделала американская журналистка Эмералд Робинсон. «Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине?» — приводит заявление Робинсон argumenti.ru. Она задалась вопросом, зачем США решили разместить биолаборатории в стране, входившей в СССР. Минобороны РФ еще в начале спецоперации на Украине сообщило об обнаружении биолабораторий на территории страны. По информации ведомства, там разрабатывали биооружие. Сообщалось, что секретные лаборатории финансируют США. В связи с этим Россия обратилась в ООН, но Совбез организации отказался проводить расследование о военно-биологической деятельности Украины.
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