В Екатеринбурге выберут главную бабушку города

08 января 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Анкеты для участия в конкурсе принимаются до 7 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге пройдет конкурс для женщин старше 45 лет «Главная Бабушка Екатеринбурга-2023». Об этом рассказали организаторы мероприятия. «В третий раз пройдет общегородской конкурс для женщин элегантного возраста 45+. Цель конкурса — привлечение внимания общественности к старшему поколению и поддержание семейных традиций. Мы приглашаем к участию женщин, с активной жизненной позицией, которые не стесняются гордо нести свой возраст», — сообщили организаторы конкурса. Финал конкурса запланирован на 7 апреля. Анкеты для участия принимаются до 7 февраля. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Березовского (Свердловская область), которая победила во Всероссийском студенческом конкурсе. Свердловчанка получила один миллион рублей за свой интернет-проект.

В Екатеринбурге пройдет конкурс для женщин старше 45 лет «Главная Бабушка Екатеринбурга-2023». Об этом рассказали организаторы мероприятия. «В третий раз пройдет общегородской конкурс для женщин элегантного возраста 45+. Цель конкурса — привлечение внимания общественности к старшему поколению и поддержание семейных традиций. Мы приглашаем к участию женщин, с активной жизненной позицией, которые не стесняются гордо нести свой возраст», — сообщили организаторы конкурса. Финал конкурса запланирован на 7 апреля. Анкеты для участия принимаются до 7 февраля. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Березовского (Свердловская область), которая победила во Всероссийском студенческом конкурсе. Свердловчанка получила один миллион рублей за свой интернет-проект.