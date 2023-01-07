07 января 2023
06 января 2023

В Екатеринбурге выберут главную бабушку города

© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург - 2018 , сцена, конкурс красоты, участницы конкурса
Анкеты для участия в конкурсе принимаются до 7 февраля Фото:

В Екатеринбурге пройдет конкурс для женщин старше 45 лет «Главная Бабушка Екатеринбурга-2023». Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«В третий раз пройдет общегородской конкурс для женщин элегантного возраста 45+. Цель конкурса — привлечение внимания общественности к старшему поколению и поддержание семейных традиций. Мы приглашаем к участию женщин, с активной жизненной позицией, которые не стесняются гордо нести свой возраст», — сообщили организаторы конкурса.

Финал конкурса запланирован на 7 апреля. Анкеты для участия принимаются до 7 февраля.

Ранее URA.RU сообщало о жительнице Березовского (Свердловская область), которая победила во Всероссийском студенческом конкурсе. Свердловчанка получила один миллион рублей за свой интернет-проект.

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В Екатеринбурге пройдет конкурс для женщин старше 45 лет «Главная Бабушка Екатеринбурга-2023». Об этом рассказали организаторы мероприятия. «В третий раз пройдет общегородской конкурс для женщин элегантного возраста 45+. Цель конкурса — привлечение внимания общественности к старшему поколению и поддержание семейных традиций. Мы приглашаем к участию женщин, с активной жизненной позицией, которые не стесняются гордо нести свой возраст», — сообщили организаторы конкурса. Финал конкурса запланирован на 7 апреля. Анкеты для участия принимаются до 7 февраля. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Березовского (Свердловская область), которая победила во Всероссийском студенческом конкурсе. Свердловчанка получила один миллион рублей за свой интернет-проект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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