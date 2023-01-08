08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

В ЯНАО выставили на продажу дешевый готовый бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, кладка, кирпичи, декоративный кирпич
В Салехарде продается готовый бизнес за 250 тысяч рублей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлен самый дешевый готовый бизнес по производству гибкого кирпича. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Продам готовый бизнес по производству гибкого кирпича. Купил технологию и оборудование, но нет теперь помещения, где хотел этим заниматься», — сообщается в объявлении.

В объявлении указано, что стоимость бизнеса 250 тысяч рублей. Агентство пыталось связаться с продавцом бизнеса по указанному в объявлении номеру телефона. На момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается действующий арендный бизнес стоимостью более 83 миллионов рублей. По словам продавца, бизнес приносит ежемесячный доход около 1 000 000 рублей.

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В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлен самый дешевый готовый бизнес по производству гибкого кирпича. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Продам готовый бизнес по производству гибкого кирпича. Купил технологию и оборудование, но нет теперь помещения, где хотел этим заниматься», — сообщается в объявлении. В объявлении указано, что стоимость бизнеса 250 тысяч рублей. Агентство пыталось связаться с продавцом бизнеса по указанному в объявлении номеру телефона. На момент публикации на телефонный звонок никто не ответил. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается действующий арендный бизнес стоимостью более 83 миллионов рублей. По словам продавца, бизнес приносит ежемесячный доход около 1 000 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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