В ЯНАО выставили на продажу дешевый готовый бизнес

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлен самый дешевый готовый бизнес по производству гибкого кирпича. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.
«Продам готовый бизнес по производству гибкого кирпича. Купил технологию и оборудование, но нет теперь помещения, где хотел этим заниматься», — сообщается в объявлении.
В объявлении указано, что стоимость бизнеса 250 тысяч рублей. Агентство пыталось связаться с продавцом бизнеса по указанному в объявлении номеру телефона. На момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается действующий арендный бизнес стоимостью более 83 миллионов рублей. По словам продавца, бизнес приносит ежемесячный доход около 1 000 000 рублей.
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