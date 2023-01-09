Причиной смерти чиновника стала болезнь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый заместитель главы Кыштыма (Челябинская область) Петр Мошкин скончался в возрасте 63 года. Причиной смерти стала болезнь.

«6 января на 64 году после тяжелой болезни ушел из жизни первый заместитель главы Кыштымского городского округа Мошкин Петр Григорьевич. В памяти жителей города и всех, кто его знал, он останется сильной личностью, человеком долга и чести», — говорится в некрологе газеты «Кыштымский рабочий».

Петр Мошкин родился в 1959 году в поселке Черемшанка (Верхний Уфалей). В разные годы возглавлял управление по делам ГО и ЧС, выполнял спецзадания в составе МЧС РФ в Чечне. Первым замом главы Кыштыма стал в октябре 2012 года.

Ранее сообщалось, что в Челябинске умер бывший руководитель управления по связям со СМИ администрации города Александр Смирнов. С 2012 года он боролся с тяжелой болезнью.