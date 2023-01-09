Умер первый вице-мэр Кыштыма. Фото

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Причиной смерти чиновника стала болезнь Фото:

Первый заместитель главы Кыштыма (Челябинская область) Петр Мошкин скончался в возрасте 63 года. Причиной смерти стала болезнь.

«6 января на 64 году после тяжелой болезни ушел из жизни первый заместитель главы Кыштымского городского округа Мошкин Петр Григорьевич. В памяти жителей города и всех, кто его знал, он останется сильной личностью, человеком долга и чести», — говорится в некрологе газеты «Кыштымский рабочий».

Петр Мошкин родился в 1959 году в поселке Черемшанка (Верхний Уфалей). В разные годы возглавлял управление по делам ГО и ЧС, выполнял спецзадания в составе МЧС РФ в Чечне. Первым замом главы Кыштыма стал в октябре 2012 года.

Ранее сообщалось, что в Челябинске умер бывший руководитель управления по связям со СМИ администрации города Александр Смирнов. С 2012 года он боролся с тяжелой болезнью.

Петр Мошкин

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Первый заместитель главы Кыштыма (Челябинская область) Петр Мошкин скончался в возрасте 63 года. Причиной смерти стала болезнь. «6 января на 64 году после тяжелой болезни ушел из жизни первый заместитель главы Кыштымского городского округа Мошкин Петр Григорьевич. В памяти жителей города и всех, кто его знал, он останется сильной личностью, человеком долга и чести», — говорится в некрологе газеты «Кыштымский рабочий». Петр Мошкин родился в 1959 году в поселке Черемшанка (Верхний Уфалей). В разные годы возглавлял управление по делам ГО и ЧС, выполнял спецзадания в составе МЧС РФ в Чечне. Первым замом главы Кыштыма стал в октябре 2012 года. Ранее сообщалось, что в Челябинске умер бывший руководитель управления по связям со СМИ администрации города Александр Смирнов. С 2012 года он боролся с тяжелой болезнью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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