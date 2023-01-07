Умер экс-руководитель пресс-службы мэрии Челябинска

08 января 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Александр Смирнов скончался после продолжительной тяжелой болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске умер бывший руководитель управления по связям со СМИ администрации города Александр Смирнов. Об этом URA.RU сообщили его друзья. «С 2012 года Александр Алексеевич сражался с тяжелой болезнью. Похороны Александра Смирнова состоятся 10 января на Преображенском кладбище», — рассказали URA.RU друзья Смирнова. За шесть лет работы Смирнова в мэрии Челябинска (с 1999 по 2005 годы) впервые удалось создать систему взаимодействия между журналистами города и региона. Налажена работа с аварийными службами и службами спасения для оповещения жителей, организованы регулярные пресс-туры на ключевые городские объекты и регулярные отчеты главы, появились опросы общественного мнения, учреждены премии «Человек года» и «Светлое прошлое». Коллеги отзываются о Смирнове как о человечном, открытом и компетентном специалисте.

В Челябинске умер бывший руководитель управления по связям со СМИ администрации города Александр Смирнов. Об этом URA.RU сообщили его друзья. «С 2012 года Александр Алексеевич сражался с тяжелой болезнью. Похороны Александра Смирнова состоятся 10 января на Преображенском кладбище», — рассказали URA.RU друзья Смирнова. За шесть лет работы Смирнова в мэрии Челябинска (с 1999 по 2005 годы) впервые удалось создать систему взаимодействия между журналистами города и региона. Налажена работа с аварийными службами и службами спасения для оповещения жителей, организованы регулярные пресс-туры на ключевые городские объекты и регулярные отчеты главы, появились опросы общественного мнения, учреждены премии «Человек года» и «Светлое прошлое». Коллеги отзываются о Смирнове как о человечном, открытом и компетентном специалисте.