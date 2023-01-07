07 января 2023
06 января 2023

Умер экс-руководитель пресс-службы мэрии Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свеча памяти. Курган, свеча памяти, свеча скорби
Александр Смирнов скончался после продолжительной тяжелой болезни Фото:

В Челябинске умер бывший руководитель управления по связям со СМИ администрации города Александр Смирнов. Об этом URA.RU сообщили его друзья.

«С 2012 года Александр Алексеевич сражался с тяжелой болезнью. Похороны Александра Смирнова состоятся 10 января на Преображенском кладбище», — рассказали URA.RU друзья Смирнова.

За шесть лет работы Смирнова в мэрии Челябинска (с 1999 по 2005 годы) впервые удалось создать систему взаимодействия между журналистами города и региона. Налажена работа с аварийными службами и службами спасения для оповещения жителей, организованы регулярные пресс-туры на ключевые городские объекты и регулярные отчеты главы, появились опросы общественного мнения, учреждены премии «Человек года» и «Светлое прошлое». Коллеги отзываются о Смирнове как о человечном, открытом и компетентном специалисте.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске умер бывший руководитель управления по связям со СМИ администрации города Александр Смирнов. Об этом URA.RU сообщили его друзья. «С 2012 года Александр Алексеевич сражался с тяжелой болезнью. Похороны Александра Смирнова состоятся 10 января на Преображенском кладбище», — рассказали URA.RU друзья Смирнова. За шесть лет работы Смирнова в мэрии Челябинска (с 1999 по 2005 годы) впервые удалось создать систему взаимодействия между журналистами города и региона. Налажена работа с аварийными службами и службами спасения для оповещения жителей, организованы регулярные пресс-туры на ключевые городские объекты и регулярные отчеты главы, появились опросы общественного мнения, учреждены премии «Человек года» и «Светлое прошлое». Коллеги отзываются о Смирнове как о человечном, открытом и компетентном специалисте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...