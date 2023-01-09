«Известия»: дочка «Ростеха» похитила 70 млн и провалила проект по импортозамещению

10 января 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Расследование показало, что «Ростех» потеряет из-за возможного мошенничества 70 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Корпорация «Ростех» в результате возможного мошенничества со стороны дочерней компании АО «Швабе» потеряла около 70 млн рублей, что были выделены на производство костных имплантов из карбона. Согласно версии следователей, основной подрядчик проекта получил и похитил 35,7 миллионов рублей, остаток средств также был растрачен. «По версии следствия, основной подрядчик проекта по липовым актам о проведенных испытаниях получил и похитил 35,7 миллионов рублей. Остаток средств тоже потрачен впустую — прототипы изделия оказались опасными для пациентов и не прошли клинические испытания», — сообщают «Известия» в своем расследовании со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подрядчик проекта доктор медицинских наук Валерий Медик объяснить изданию причины возникшей ситуации отказался. Ранее было завершено расследование коррупционного дела в отношении экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. В Следственном комитете России сообщили, что бывший топ-менеджер компании получила взятки на сумму 70 миллионов рублей. А о развитии в России технологий биопротезирования рассказал директор Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ Алексей Осадчий. По его мнению, в стране есть собственная научная база для работы над технологиями в этой области, а ряд разработок выглядит весьма перспективно, об этом в эксклюзивном интервью RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корпорация «Ростех» в результате возможного мошенничества со стороны дочерней компании АО «Швабе» потеряла около 70 млн рублей, что были выделены на производство костных имплантов из карбона. Согласно версии следователей, основной подрядчик проекта получил и похитил 35,7 миллионов рублей, остаток средств также был растрачен. «По версии следствия, основной подрядчик проекта по липовым актам о проведенных испытаниях получил и похитил 35,7 миллионов рублей. Остаток средств тоже потрачен впустую — прототипы изделия оказались опасными для пациентов и не прошли клинические испытания», — сообщают «Известия» в своем расследовании со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подрядчик проекта доктор медицинских наук Валерий Медик объяснить изданию причины возникшей ситуации отказался. Ранее было завершено расследование коррупционного дела в отношении экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. В Следственном комитете России сообщили, что бывший топ-менеджер компании получила взятки на сумму 70 миллионов рублей. А о развитии в России технологий биопротезирования рассказал директор Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ Алексей Осадчий. По его мнению, в стране есть собственная научная база для работы над технологиями в этой области, а ряд разработок выглядит весьма перспективно, об этом в эксклюзивном интервью RT.