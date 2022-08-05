«Ъ»: завершено расследование дела о коррупции в «Ростехе»

06 августа 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Бывший топ-менеджер «Ростеха» Алла Лалетина заработала на откатах около 70 миллионов рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Завершено расследование первого уголовного дела в отношении экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. В Следственном комитете России считают, что бывший топ-менеджер получила взятки на общую сумму 70 миллионов рублей. По данным « Коммерсанта », расследование коррупционного дела в отношении Аллы Лалетиной завершено. По версии СК, она ежемесячно получала откаты в размере шести миллионов рублей от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Бывший топ-менеджер «Ростеха», по данным следствия, заработала на этом около 70 миллионов рублей. Отмечается, что за взятку Лалетина обещала Измайлову общее покровительство, а также финансирование программы модернизации его предприятия. Сам Измайлов в 2019 году уволился с должности гендиректора НЗИВ и дал признательные показания, благодаря чему смог уйти от уголовной ответственности. В декабре 2020 года Алла Лалетина была арестована из-за подозрений в особо крупном мошенничестве. Также сообщалось, что Лалетина и ее сообщницы устраивали в московский офис НЗИВ «мертвые души». Ущерб от их деятельности оценивался в диапазоне от пяти до 80 миллионов рублей.

Завершено расследование первого уголовного дела в отношении экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. В Следственном комитете России считают, что бывший топ-менеджер получила взятки на общую сумму 70 миллионов рублей. По данным «Коммерсанта», расследование коррупционного дела в отношении Аллы Лалетиной завершено. По версии СК, она ежемесячно получала откаты в размере шести миллионов рублей от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Бывший топ-менеджер «Ростеха», по данным следствия, заработала на этом около 70 миллионов рублей. Отмечается, что за взятку Лалетина обещала Измайлову общее покровительство, а также финансирование программы модернизации его предприятия. Сам Измайлов в 2019 году уволился с должности гендиректора НЗИВ и дал признательные показания, благодаря чему смог уйти от уголовной ответственности. В декабре 2020 года Алла Лалетина была арестована из-за подозрений в особо крупном мошенничестве. Также сообщалось, что Лалетина и ее сообщницы устраивали в московский офис НЗИВ «мертвые души». Ущерб от их деятельности оценивался в диапазоне от пяти до 80 миллионов рублей.