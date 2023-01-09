В ХМАО отменили занятия для школьников первой смены

В ХМАО школьникам первой смены разрешили не посещать занятия. Об этом сообщается на сайте «Госуслуги».
«Актированный день для учащихся с 1 по 8 классы объявлен в Ханты-Мансийске, Излучинске, Мегионе, Лангепасе, Нефтеюганске, Сургуте, Пойковском, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Лянторе, Радужном и прилегающих населенных пунктах. Актированный день для учеников с 1 по 11 класс — Аган, Покачи, Когалым и прилегающих населенных пунктах», — сообщается на портале.
В населенных пунктах Корлики, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей занятия разрешено на посещать только ученикам начальной школы. Температура воздуха по округу от -28 до -38 градусов, ветер слабый от 0 до 4 метров в секунду.
Ранее URA.RU рассказало, что 9 января также был объявлен актированный день. Учащиеся с 1 по 11 класс могли не посещать школу.
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