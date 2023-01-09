В Пермском университете из-за ЧП эвакуировали студентов и преподавателей

Пожарная сигнализация сработала из-за пара
В одном из корпусов Пермского классического университета (ПГНИУ) прорвало систему отопления, из-за чего сработала пожарная сигнализация. После этого все студенты и сотрудники были вынуждены покинуть помещение, рассказали в вузе.
«На первом этаже корпуса 8 произошел прорыв в системе отопления. В штатном режиме сработала пожарная сигнализация — система среагировала на пар. Студенты и сотрудники покинули корпус в установленном порядке после оповещения об эвакуации», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ.
Специалисты сейчас устраняют последствия аварии. Между тем занятия продолжились.
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