09 января 2023

В Пермском университете из-за ЧП эвакуировали студентов и преподавателей

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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, пожар, кнопка, пожарная безопасность, пожарная сигнализация, fire, пожарная тревога, противопожарная защита
Пожарная сигнализация сработала из-за пара Фото:

В одном из корпусов Пермского классического университета (ПГНИУ) прорвало систему отопления, из-за чего сработала пожарная сигнализация. После этого все студенты и сотрудники были вынуждены покинуть помещение, рассказали в вузе.

«На первом этаже корпуса 8 произошел прорыв в системе отопления. В штатном режиме сработала пожарная сигнализация — система среагировала на пар. Студенты и сотрудники покинули корпус в установленном порядке после оповещения об эвакуации», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ.

Специалисты сейчас устраняют последствия аварии. Между тем занятия продолжились.

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В одном из корпусов Пермского классического университета (ПГНИУ) прорвало систему отопления, из-за чего сработала пожарная сигнализация. После этого все студенты и сотрудники были вынуждены покинуть помещение, рассказали в вузе. «На первом этаже корпуса 8 произошел прорыв в системе отопления. В штатном режиме сработала пожарная сигнализация — система среагировала на пар. Студенты и сотрудники покинули корпус в установленном порядке после оповещения об эвакуации», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Специалисты сейчас устраняют последствия аварии. Между тем занятия продолжились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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