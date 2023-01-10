Природнадзор ХМАО уличил коммунальщиков в загрязнении воздуха

Природнадзор Югры обнаружил, что выбросы МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» Сургутского района содержат недопустимое количество вредных примесей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале ФГИС «Единый реестр проверок».
«Отделом установлено, <…> выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществлялись с нарушением условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. А именно превышение установленных лимитов выбросов по показателям: углерод оксид, сера диоксид, азот диоксид», — сообщается в документе.
По итогам проверки коммунальщики получили предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства. На запрос URA.RU на самом предприятии ответили, что не видели подобного заключения. Комментировать ситуацию официальные представители «УТВИВа» отказались.
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