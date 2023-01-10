Природнадзор ХМАО уличил коммунальщиков в загрязнении воздуха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, зима, коммунальщики, снег в городе
Коммунальщики Сургутского района превышают лимит выбросов в воздух Фото:

Природнадзор Югры обнаружил, что выбросы МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» Сургутского района содержат недопустимое количество вредных примесей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале ФГИС «Единый реестр проверок».

«Отделом установлено, <…> выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществлялись с нарушением условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. А именно превышение установленных лимитов выбросов по показателям: углерод оксид, сера диоксид, азот диоксид», — сообщается в документе.

По итогам проверки коммунальщики получили предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства. На запрос URA.RU на самом предприятии ответили, что не видели подобного заключения. Комментировать ситуацию официальные представители «УТВИВа» отказались.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Природнадзор Югры обнаружил, что выбросы МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» Сургутского района содержат недопустимое количество вредных примесей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале ФГИС «Единый реестр проверок». «Отделом установлено, <…> выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществлялись с нарушением условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. А именно превышение установленных лимитов выбросов по показателям: углерод оксид, сера диоксид, азот диоксид», — сообщается в документе. По итогам проверки коммунальщики получили предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства. На запрос URA.RU на самом предприятии ответили, что не видели подобного заключения. Комментировать ситуацию официальные представители «УТВИВа» отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...