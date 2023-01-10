Природнадзор ХМАО уличил коммунальщиков в загрязнении воздуха

10 января 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Коммунальщики Сургутского района превышают лимит выбросов в воздух Фото: Размик Закарян © URA.RU Природнадзор Югры обнаружил, что выбросы МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» Сургутского района содержат недопустимое количество вредных примесей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале ФГИС «Единый реестр проверок». «Отделом установлено, <…> выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществлялись с нарушением условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. А именно превышение установленных лимитов выбросов по показателям: углерод оксид, сера диоксид, азот диоксид», — сообщается в документе. По итогам проверки коммунальщики получили предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства. На запрос URA.RU на самом предприятии ответили, что не видели подобного заключения. Комментировать ситуацию официальные представители «УТВИВа» отказались.

Природнадзор Югры обнаружил, что выбросы МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» Сургутского района содержат недопустимое количество вредных примесей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале ФГИС «Единый реестр проверок». «Отделом установлено, <…> выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществлялись с нарушением условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. А именно превышение установленных лимитов выбросов по показателям: углерод оксид, сера диоксид, азот диоксид», — сообщается в документе. По итогам проверки коммунальщики получили предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства. На запрос URA.RU на самом предприятии ответили, что не видели подобного заключения. Комментировать ситуацию официальные представители «УТВИВа» отказались.