В Челябинской области вырос поток мигрантов из Таджикистана

За 10 месяцев в регион прибыло 5 тысяч 228 таджиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области в 2022 году увеличился поток мигрантов из Таджикистана. Об этом 11 января сообщает Челябинскстат.

«Наибольший миграционный прирост населения по международному потоку с государствами СНГ в январе—октябре 2022 года сложился с Таджикистаном. В регион прибыло 5 тысяч 228 таджиков, а убыло 2 тысячи 470 человек. Миграционный прирост составил 2 тысячи 758 граждан Таджикистана», — говорится в опубликованных данных Челябинскстата.

В ведомстве отмечают, что основной причиной миграционного прироста является увеличение числа прибывших по международному потоку. По сравнению с прошлым годом этот поток увеличился на 2 тысячи 381 человека (на 21,7%), из них за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 2347 человек (на 22,5%).